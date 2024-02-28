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中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

陸人赴台購屋去年僅16筆 史上新低

記者何醒邦／台北28日電
中國大陸人士赴台購屋寫史上新低。此為房市示意圖。(記者游智文／攝影)
中國大陸人士赴台購屋寫史上新低。此為房市示意圖。(記者游智文／攝影)

內政部最新統計，2023年中國大陸人士來台購置不動產件數僅16件，權利價值僅2.3億元（台幣，下同，約726萬美元），寫下2012年起分年統計以來的新低，總計從2002年修正台灣地區與大陸地區人民關係條例第69條迄今，許可陸資取得不動產共715件，權利價值計155.4億元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，大陸人士若申請購置不動產，因限制重重，縱然有意購屋者多數採取其他方式購置，會比實質數量少，近年因兩岸關係緊張，加上中國內部狀況不明，購置不動產數量明顯下跌，短期內很難見到大陸買家轉進台灣購置不動產。

徐佳馨表示，大陸人士來台購置不動產除有民眾所熟知的三年內不得移轉、在台停留不超過四個月、貸款不超過五成的「三四五」限制，還有種類、目的、用途限制外，在2015年還有長期總量管制。

她表示，包括「土地1300公頃，建物2萬戶、每年許可大陸地區人民申請取得不動產數額：土地13公頃，建物400戶，年度數額有剩餘者，不再留用。集中度數額管制：大陸地區人民取得同棟或同一社區之建物，以總戶數10%為上限；總戶數未達10戶者，得取得1戶。」等相關規定，可說是困難重重。

徐佳馨表示，在此局勢下，恐怕大陸人士購置不動產風潮，短期也不會增加，這或許是當年預期陸資會來台掃樓者始料未及的。

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