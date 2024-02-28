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稱與陸談判未破裂 管碧玲：等調查

台灣新聞組／台北28日電
行政院長陳建仁（左）和海委會主委管碧玲（右）27日赴立法院備詢。對於大陸快艇翻覆事件，管碧玲稱兩岸談判未破裂。(記者邱德祥／攝影)
行政院長陳建仁（左）和海委會主委管碧玲（右）27日赴立法院備詢。對於大陸快艇翻覆事件，管碧玲稱兩岸談判未破裂。(記者邱德祥／攝影)

行政院長陳建仁昨率各部會首長赴立法院備詢。國民黨立委呂玉玲質詢，是否因為碰撞而發生大陸快艇翻覆？是否因沒有影像，無法還原真相，讓雙方各說各話，溝通也無共識？陳建仁答覆，沒有影像並非不能鑑定，已請專家鑑定，但結果還沒有出來。

海委會主委管碧玲答詢，偵辦程序由檢察官全盤掌握，任何一方對於案情的說明都是片面之詞；談判沒有破裂，雙方繼續協商，但雙方合意協商結論出爐前，任何一方都不對外透露內容。

外界好奇此事件究竟是否台方船隻去撞對方漁船？管碧玲受訪表示絕對不會是故意的，海巡有相關說法，她已看過行政調查報告，作為長官會選擇相信海巡人員，但她須大公無私，不偏不倚讓檢察官還原真相，畢竟人命關天。

管碧玲說，目前還在偵查是否為過失致死，到底有沒有執法過當願接受檢視；雷達畫面已交給檢方，等檢察官調查結果，希望大陸家屬及談判代表、中國官方都能用這樣的態度來面對此事。

管碧玲說，此事件政治意涵高，國際與全民都相當關注，前天有艘海監船進入禁止水域、四艘在限制水域，媒體分析是中國把釣魚台模式放到金廈海域，但中國這樣對家屬並不公平，人的關懷以家屬為主，希望死者安息、家屬安心，談判過程希望回到個案與家屬人道討論，期盼雙方盡快達成共識，不要政治操作。

外傳金門地檢署根據查扣的陸船與海巡艇相關跡證，發現雙方艦艇有明顯撞痕，全案朝刑責五年以下的過失致死罪嫌偵辦，但金門檢方昨強調傳言很多都「猜錯」，雙方是否應負刑事責任、涉何種罪名均無預設立場，各界勿隨意推論。

有媒體報導，陸籍快艇左舷下方肉眼就可看到凹陷，連鐵欄杆都被撞到變形，海巡艇右舷下方也找到一處不明顯撞擊點，檢方已朝過失致死罪嫌偵辦；金門地檢署檢察長周士榆表示，相關內容只要知道公開資訊及了解檢警偵辦慣例的人都能寫，有很多地方猜錯了；金門地檢署表示，雙方是否應負刑事責任、涉何種罪名均無預設立場，各界勿隨意推論，檢方將秉持公正客觀原則，憑證據認定事實。

不過，全案朝過失致死罪嫌偵辦的訊息傳出後，海巡署第一線執法單位「炸鍋」，基層質疑陸方漁船越界捕魚違規在先，台方依法行政值勤發生意外就要究責判刑，對基層執法人員士氣打擊很大，自嘲「以後大家不要驅離陸船，包一包回家休息？」

海巡署表示，全案已進入司法程序，會秉持不迴避態度，全力配合司法調查，並接受最嚴格檢視，對社會各界的指正虛心接受。

快艇 釣魚台 國民黨

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