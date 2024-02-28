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金融時報：陸研究船 加大入侵台灣海域

編譯盧思綸／綜合報導
大陸無人研究船「珠海雲號」曾在去年11月史無前例沿台灣東部海域航行。（取材自環球網）
大陸無人研究船「珠海雲號」曾在去年11月史無前例沿台灣東部海域航行。（取材自環球網）

英國金融時報報導，中國海洋研究船大幅增加對台灣24浬鄰接區侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐集海戰資訊的能力增強。

金融時報分析衛星公司Spire Global追蹤數據指出，去年9月至今中國研究船對台海域侵犯多達9次，相比前3年每年僅2次有了顯著增加；最近1次包括無人研究船「珠海雲號」在去年11月史無前例沿台灣東部海域航行。

珠海雲號擁有人工智慧控制的自主導航系統，可搭載50架無人機和自主水下載具，和解放軍有明確關聯。美國海軍戰爭學院中國海事研究所所長沙爾曼認為，這代表中國又多了一種針對台灣全域施壓的手段。

沙爾曼直言，中國研究船到哪裡，中國潛艇就會到哪裡。他說，如果珠海雲號將來在靠近台灣附近海域完全自主航行，恐怕會引發台海局勢升級，「我可以預見中國利用研究船，用無人機群滲透鄰接區來試探台灣反應，這將會大大增加衝突發生的風險。」

另外1艘中國研究船「大洋號」也在今年2月15日至17日出現在台灣東部附近海域。

研究船可量測水溫、鹽度和洋流及繪製海底地圖，種種數據既可用於廣泛的科學研究，更能用於海戰。中國已經利用研究船在靠近日本、美國太平洋領土關島和印度洋等區域進行廣泛勘測，這些地區對美中可能海戰相當關鍵。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」分析員傅奈爾談到，有些中國研究船會關閉或偽裝收發器訊號，「中國企圖混淆科學、商業和軍事航行來製造模糊空間。」

解放軍 印度 華府

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