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陳建仁一度稱要驅離陸越界海警船 改口盼漁船盡快撤離

台灣新聞組／台北28日電
行政院長陳建仁27日一度表示，台方對海上相關目標動態有很好掌控，會加強取締、「按照標準作業程序進行必要驅離動作」。(本報資料照片)
行政院長陳建仁27日一度表示，台方對海上相關目標動態有很好掌控，會加強取締、「按照標準作業程序進行必要驅離動作」。(本報資料照片)

兩岸在金廈海域爭端持續升高，繼大陸海監船進入金門禁限制水域後，福建海警在金廈海域巡查的艦艇昨增加到11艘，其中兩艘再闖台方禁制水域，金門海巡隊派艇伴航，提醒對方越界。

行政院長陳建仁昨天表示，台方對海上相關目標動態有很好掌控，會加強取締、「按照標準作業程序進行必要驅離動作」，但在立委質詢質疑「我方要驅離大陸海警船」時，改稱在大陸漁船進入禁限制海域後，希望對方盡快撤離。

海巡署與陸方代表團昨天傍晚舉行第九次閉門談判，雙方在會後未對外發言。知情人士透露，針對陸方要求「公開道歉」部分可能改成「書面致歉」，其他部分今天繼續協商。不過，海委會主委管碧玲表示，雙方繼續協商，雙方合意協商結論出來之前，任何一方都不會對外透露內容。

台灣海巡與陸方代表團前8次協商陷入僵局，海巡署副署長許靜芝與艦隊分署長廖德成等人昨天一早搭機返台，外界一度以為談判「破局」；陸方代表與家屬得知後相當錯愕，揚言今天上午就回大陸。不過，許靜芝一行昨天下午再返回金門，於傍晚5時許與陸方第9次談判。

據了解，陸方提出海巡署公開道歉、究責，並要求帶回失事漁船及漁民遺體等訴求，許靜芝等官員無法答應，因此返台向高層請示協商談判底線，之後再回金門繼續磋商。昨雙方長達一小時談判，仍聚焦在究責認錯與公開道歉。

知情人士透露，雙方初步共識，是把陸方要求的「公開道歉」變為「書面致歉」，約定各自先提想法與內容用文字表述，今天繼續尋求彼此都能接受的平衡點；慰撫金部分昨天沒觸及，但先前已談到約140萬人民幣（約19.5萬美元）。

據指出，昨天金廈海域大陸巡查船艦已從8艘增加到11艘，連2000、8000噸的大型船艦也在列，包括海警、海監、海巡（海事）船艦，其中2艘闖進禁制水域，金門海巡隊立刻派出艦艇伴航，用聲光與廣播提醒已經越界，要求離開。

行政院長陳建仁昨赴立法院施政報告前，媒體詢問有關大陸海警再傳闖台方禁制海域的看法，陳建仁表示，「對於海上相關目標的動態，我們都有很好的掌握，會加強取締措施，按照標準作業流程進行必要的驅離動作」。

國民黨立委陳雪生質詢陳建仁是否講過「陸海警闖金門禁限制水域，要加強取締，必要時驅離」？陳建仁改口，在金門有確實禁限制水域，大陸漁船進來後，確實希望對方盡快撤離。

國民黨

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