斷交警報暫解 吐瓦魯新總理稱「台吐堅若磐石」

我國友邦吐瓦魯國於26日順利選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），並正式組成新政府。外交部表示，外交部政務次長田中光將以總統特使身分於近期率團出訪吐國。圖為空中俯瞰吐瓦魯。（美聯社）

台灣南太友邦吐瓦魯26日選出新總理戴斐立（Feleti Teo），台外交部隨即發文祝賀，駐吐大使林東亨稱獲戴斐立保證台吐關係堅若磐石、長久不斷。法新社報導，這打破吐瓦魯在國會大選後可能轉向中國大陸的傳聞。台外交部表示，外交部次長田中光將以總統特使身分，近期率團出訪吐國。

林東亨表示，已受邀出席與吐瓦魯國會議員及新總理的午餐餐敘，獲全體議員對台吐關係擔保。

台外交部指出，駐吐瓦魯國大使林東亨第一時間代表政府與人民，向吐國總督法拉尼（Tofiga Falani）及新任總理戴斐立，表達誠摯祝賀，轉致蔡英文 總統賀電；田中光將以總統特使身分，近期率團出訪吐國，以示對吐國新政府的祝賀及支持。

台外交部表示，戴斐立曾經表示，兩國邦誼穩固，支持兩國外交關係，是長期以來吐國各界的共識，兩國政府未來將持續攜手推動各項實質合作，創造雙方人民福祉，吐國也將持續秉持一貫立場，堅定支持台灣擴大國際參與。

法新社報導引述台駐吐瓦魯大使林東亨稱，戴斐立說台吐關係「穩固、持久且永恆」。對此，大陸外交部發言人毛寧26日下午回應稱，堅持「一個中國原則」是人心所向、大勢所趨。 世界上已經有183個國家在「一個中國原則」基礎上與中國建立了外交關係。

毛寧說，極少數仍然與「中國台灣地區」保持所謂「邦交 」的國家，應當選擇站在歷史正確一邊，做出真正符合自身根本和長遠利益的正確決斷。