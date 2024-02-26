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中美直航將增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

去年9月至今9次 FT：中國科考船增加對台海域侵犯 加強情蒐

編譯盧思綸／即時報導
中國科考船大幅增加對台24海里線侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐集海戰資訊的能力增強。（取材自X平台）
中國科考船大幅增加對台24海里線侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐集海戰資訊的能力增強。（取材自X平台）

英國金融時報報導，中國科考船大幅增加對台24海里線侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐集海戰資訊的能力增強。

金融時報分析衛星公司Spire Global追蹤數據指出，自去年9月至今，中國科考船對台海域侵犯行動多達9次，相比前3年每年僅2次有了顯著增加；最近一次包括無人科考船「珠海雲號」在去年11月史無前例沿台灣東部海域沿線航行。

珠海雲號擁有人工智慧控制的自主導航系統，可搭載50架無人機和自主水下載具，和中國解放軍有明確關聯。

美國海軍戰爭學院（US Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）所長沙爾曼（Christopher Sharman）認為，「這代表中國又多了一種針對台灣全域施壓的手段。」

「聯合國海洋法公約」（UN Convention on the Law of the Sea）允許一國主張領海基線外側24海里的鄰接區，對該海域的海面及海底擁有資源權及管轄權。但中國主張對台灣享有主權，台灣無法尋求國際法保護。

中國經常利用政府和軍方下屬研究機構的船舶在爭議水域宣示主權，包括在鄰近越南和馬來西亞的南海專屬經濟區內的石油探勘點航行，中國稱對南海擁有主權。

科考船可量測水溫、鹽度和洋流以及繪製海底地圖，種種數據既可用於廣泛的科學研究，更能用於海戰。

中國已經利用科考船在靠近日本、美國太平洋領土關島和印度洋等區域進行廣泛勘測，這些地區對於美中可能海戰相當關鍵。

沙爾曼直言，「中國科考船到哪裡，中國潛艇就會到哪裡。」

沙爾曼說，如果珠海雲號將來在靠近台灣附近海域完全自主航行，恐怕會引發台海局勢升級，「我可以預見中國利用科考船，用無人機群滲透鄰接區來試探台灣反應，這將會大大增加衝突發生的風險。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告分析員傅奈爾（Matthew Funaiole）談到，有些中國科考船會關閉或偽裝收發器訊號，「中國企圖混淆科學、商業和軍事航行來製造模糊空間。」

另外一艘中國科考船「大洋號」也在今年2月15日至17日出現在台灣東部附近海域。

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