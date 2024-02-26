中學者：對金門「登船」成新常態後 該研究「登島」了

有中國學者提出，在對金門「登船」將成新常態，應開始研究如何高效「登島」。圖為從金門瞭望獅嶼，遠方高樓林立處為廈門。（路透）

在兩岸於2月14日在金廈海域爆發執法糾紛後，中國執法船隻至少已兩度闖入金門禁、限制水域，福建海警甚至於19日對一艘金門觀光 遊輪強行登船臨檢。上海復旦大學國際政治系教授沈逸提出，「登船」將成新常態，是時候研究如何高效「登島」了。

對於2月19日下午，福建海警局執法人員強制登臨金門藍色公路「初日號」遊艇進行巡檢，沈逸日前在中國網路媒體觀察者網撰文形容，「這是一記重擊，接受登臨就意味著台灣方承認了中國的執法權，預示著中國將收回整個廈金水域的執法權」。

沈逸表示，和平統一，以最小的代價去實現統一的目標自然是最好，而現在應該思考具體方法了。 首先，中國應實事求是，對雙方的實力與中國的發展階段和目標有清醒而全面的認識。堅定而強勢地落實廈金水域的常態化執法巡航，「要有實力、有策略、有耐心、有定力」。

其次，對於台灣人民關於兩岸關係的態度與認知要有客觀理性的認識，堅持中國自己設定的路徑與認定的國家利益，該怎麽做怎麽做。台灣方面對中國政策的解讀自可通過實踐中逐步認識。

第三，要注意具體實施的方式方法。比如此次登臨事件，中國就應當讓台灣準確了解中國的態度。同樣的，在中國方面，從網絡輿情中吸納並感知民眾心中真實的想法並加以回饋，創新更舒適良好的溝通環境，降低政策執行的成本。

沈逸稱，中國在金廈海域常態化執法巡邏對於兩岸局勢是一種總體態勢性的根本變化，並將梯次有序展開。他指出，1958年「八二三」砲戰，金門見證了美國至少在當時沒有興趣也沒有能力介入中國內政，此次變化有助於台灣民眾從民進黨 塑造的認知壁壘中醒來。

沈逸認為，兩岸關係這種變化不會僅僅局限於海事執法的層面，而應是全面立體的，其最終方向也很明確，就是形成一個更加豐富更加靈活更具建設性的對台策略工具箱，其目的是為了促成國家的統一。

他強調，「現在到了需要認真思考和全面創新的階段，令人樂觀的是，新一輪的創新在廈金海域的實踐中朝著預設的方向前行。」