陸方質問台海巡：人家都熄火你還衝撞 為什麼？

大陸25日公布一組福建海警艦艇25日進入金門附近海域巡查的照片，其中這張相片中間大型艦艇為大陸海警，左上角為我海巡艦艇。（取材自《中國海警》微信公眾號）

針對14日發生在金廈海域的執法糾紛，因不滿台灣迄今處理態度，福建海警25日派出數艘大型艦艇進入金門附近海域巡查，福建同時還調派兩艘漁政執法船艇前往在金廈海域護漁。大陸媒體並透露，泉州市台辦副主任、泉州晉江紅十字會高級顧問李朝暉曾質問台灣海巡部門：「明明人家都熄火你還衝撞，為何還衝撞？」

大陸中央廣播電視總台旗下的新媒體《日月譚天》25日晚間報導，李朝暉還質疑我海巡「（錄像）關鍵時刻全都漏掉，我不相信！」

報導稱，在事發後近一周，外界甚至都不知道，大陸漁船是台灣海巡艇撞翻的。直至兩名大陸生還人員返陸後，事件經過才得以還原：「我們那個船怎麼會翻掉？急轉彎也翻不掉的。就（因為台灣海巡艇）衝過來就頂翻掉了。」

針對事發後，台灣海巡一開始聲稱陸船是「不慎翻覆」；「因為該快艇 蛇行、拒檢，甚至甩尾，導致快艇翻覆」。《日月譚天》引述專家分析稱，上述說辭意在將漁船翻覆、人員傷亡的責任推給大陸漁民。但當大陸生還人員20日下午返陸後，台灣相關部門卻於當日深夜承認，兩船多次碰撞才導致漁船翻覆。

針對現場有無錄影，《日月譚天》也質疑我海巡說法「變來變去」。此次事件發生後，各界都要求台灣海巡部門盡快公布現場錄影，以利還原真相。但海委會主委管碧玲先是以「偵查不公開」為由，拒不公布。在大陸生還人員返陸後，台灣20日深夜又稱，此次過程「未能全程錄像、錄音」。

《日月譚天》質問，「究竟是有錄像拒不公布，還是根本沒有錄像？」「台方承認撞船、說沒有錄像，都是在大陸生還人員離台後的事。他們為什麼不早說，卻在大陸生還人員返回後連夜匆忙說？」

《日月譚天》表示，後續如何處理，兩岸民眾都在等民進黨 當局的交代。「大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍」。

文章並稱，大陸海警部門已在廈金海域開展常態化執法巡查。25日大陸的海警艦艇與金門島和台方小艇「同框」的畫面，更是值得玩味。

在此次事件發生後，大陸國台辦發言人曾說，「我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。」《日月譚天》警告，「國台辦發言人的這句話，台灣方面必須好好掂量、嚴肅正視。否則，大陸的行動會讓他們不得不正視……」。