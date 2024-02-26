黑白集／外媒關注台灣 請摘掉有色眼鏡

在台擔任「新聞嚮導」（fixer）的台裔美籍自由撰稿人魏貝珊，在《外交政策》雜誌發表「西方媒體對台灣的誤解」一文。文中說，外媒常誤以為台海情勢相當緊張，無關的情境都會被當成戰爭聯想，甚至要求新聞嚮導幫忙製造不恰當的聳動情境。其他在台新聞嚮導也說，有些剛從烏克蘭 或以色列 來台的外國記者，看到台灣人生活如常，都感到失望。

魏貝珊描述的情境，其實也正是台灣近年的困擾。台灣忽而被西方媒體拿來和烏克蘭類比，忽而又在以哈戰爭中被拿來聯想，彷彿台海戰爭已火燒眉毛。不能說外媒都是嗜血動物，但記者為了報導危機而來，卻發現台灣缺乏危機氛圍可供報導，難免要設法渲染一下，因而偏離現實。

在台灣的立場，人們當然感謝外媒關注台海情勢；但帶著偏見眼光的報導，對台灣其實沒太多幫助。最糟的是，失焦的報導從國外再回銷台灣，除讓蔡政府當成內宣資材，也使北京習慣性批駁，兩岸關係更糟，軍火掮客則絡繹於途。

西方媒體站回冷戰時期東西對峙的架構反中，是很自然的選擇，但他們卻忽略了全球政經情勢已不同於昔日時空。尤其，台灣內部也有各種民主政治問題需要處理，但外媒對這些議題卻一律忽視，偏頗失衡而不自知。

我們歡迎外媒關注台灣，但請摘掉有色眼鏡！(轉載自聯合報)