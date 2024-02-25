台延長赴陸禁團令後遺症 旅客求退費不成、還遭強迫轉團

疫後出國旅遊夯，旅遊消費糾紛也隨之而來，根據品保協會統計，去年就處理近1300件旅遊糾紛調解案，由於赴陸團禁令持續，恐怕會衍生更多旅遊消費糾紛。圖中人物與新聞無關。（記者季相儒／攝影）

開放台灣團客赴陸觀光 政策臨時喊卡，不過有民眾投訴，報名6月的赴陸旅行團現在去不成，旅行社不退費，強迫推銷改去歐洲、東南亞 ，讓她氣炸。旅行業者直言，上有政策下有對策，以後改走「地下團」的業者恐增多，中華民國 旅行業全聯會理事長蕭博仁則無奈表示，這樣的政策，只會讓旅行業最後演變成劣幣驅逐良幣。

台灣觀光署在春節前臨時宣布赴陸團禁令持續，6月1日之後不能出團，不僅業者受害，消費者也遭累。有民眾表示，好不容易等到政府釋出風聲說3月1日會開放，早早報名6月的旅行團準備去大陸玩，政府卻宣布赴陸團禁令持續，向業者要求退款，卻被強迫推銷改去歐洲、東南亞，款項都拿不回來。

不願具名的旅行業者直言，講實在話，「咬在嘴巴的肉怎麼可能吐出來」，旅行社業務當然會希望消費者改參加別的團，甚至是走「地下團」，機票還是出給旅客，但台灣不派領隊，或實務上派領隊隨行，但冒充團員「親友」。

這名旅行業者說，走地下團是業內「只能做不能說」的作法，一旦旅行期間發生意外，只能靠旅遊平安險來保障，無法啟動旅行業責任保險，即便是住宿星等不符合、餐食不符合、導遊強迫消費等旅遊品質出問題，旅客也申訴無門。

另名不願具名的旅行業者也說，現在很多赴陸的旅行團其實是領隊自己揪團，一旦旅遊安全出問題，就強調「我們不是團，只是大家一起出去玩」，政策箝制的結果，導致不合法的單幫客紛紛出籠，逐漸傷害合法旅行業的正常發展。

蕭博仁無奈地說，現實狀況就是民眾還是有赴大陸旅遊的需求，若只會一味禁止，只會導致不合規、不合法的現象愈來愈多，最後就是劣幣驅逐良幣。

不過蕭博仁也說，這個課題牽涉國安、兩岸相關部會的決策，希望準總統賴清德能了解這個決策對於旅行業的負面影響，盡快開放兩岸旅行正常互訪交流。

觀光署表示，對於旅行業相關營運影響，已請旅行公會協助了解並積極給予協助，倘有旅客遇有旅行社不予解約或強迫參加前往其他國家之旅行團，可向該署或旅行業品保協會提出申訴。

觀光署強調，若陸方願釋出善意，兩岸氣氛朝向良性發展，不排除提早進行適當調整。