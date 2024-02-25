我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

娃哈哈集團創辦人宗慶後因病去世 享年79歲

陸漁船翻覆案 藍委：海巡執法過程真沒有錄影？

記者屈彥辰、蔡晉宇／台北25日電

金廈海域兩名陸人死亡事件，爭議延燒，台灣海巡由於執法過程未全程錄影，致責任難釐清，衍生成海巡人員是否配備足夠密錄器。行政院宣布動用第二預備金為海巡人員購置密錄器。國民黨立委王鴻薇昨點名海委會主委管碧玲行政怠惰，質疑執法過程真沒有密錄器錄影？

二備金買密錄器 管碧玲挨批行政怠惰

王鴻薇說，面對種種疑問，管碧玲只用「以第二預備金支應海巡署全數執勤人員欠缺的密錄器」來轉移「沒有錄影畫面」的問題。

王鴻薇質疑，海委會前主委李仲威民國108年（西元2019年）接受前立委趙正宇質詢，就回答海巡人員執勤、出海都有安裝密錄器。趙提出臨時提案，建議海巡署研議配發密錄器予基層海巡人員。民國108年後，海委會、海巡署要逐年編列密錄器預算，怎麼會五年過去了，還在要用二備金？

對於金廈海域爭端，行政院副院長鄭文燦昨天出席活動時表示，海巡署、地檢署有把過程向大家說明，這是「三無船隻」，沒有船舶名字、登記、靠岸證明。過去在禁制海域的「三無船隻」，漁民非常反彈，海巡接到通報以後都會進行海上執法；近年有驅離、登檢及部分帶回，是常態工作，對船難事件也有海上救援。

鄭文燦說，海上執法是保護合法漁民權益，意外發生後，希望把真相攤在陽光下，讓司法單位釐清，目前調查報告還沒有完成，這也是第三方責任險理賠基礎，這部分就尊重海委會和地檢署調查跟理賠程序。

預算 國民黨

上一則

晶片需求增 台積切入全球汽車供應鏈

下一則

台延長赴陸禁團令後遺症 旅客求退費不成、還遭強迫轉團

延伸閱讀

新聞評論／從食安到翻船 向蔡政府要真相好難

新聞評論／從食安到翻船 向蔡政府要真相好難
翻船案 藍委喊管碧玲下台 金檢遭舉發怠忽職守

翻船案 藍委喊管碧玲下台 金檢遭舉發怠忽職守
陸生還漁民控船是被台海巡撞翻 藍委要管碧玲別再硬拗

陸生還漁民控船是被台海巡撞翻 藍委要管碧玲別再硬拗
陸海監、海警船頻越界 藍委憂台禁限制海域恐消失

陸海監、海警船頻越界 藍委憂台禁限制海域恐消失

熱門新聞

中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸