同病相憐？ 美媒：台灣領導階層對美國恐放棄烏克蘭「極為擔憂」

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（左）在內的美國國會代表團22日赴中華民國總統府拜會蔡英文總統。（路透）

美國政治網媒Politico報導，台灣政府高層多次詢問日來訪的美國國會代表團成員，新一輪的烏克蘭 援助方案卡關，對美方保衛台灣免受中國可能侵略的承諾意味為何。

美國參議院13日凌晨進行表決，批准了向烏克蘭、以色列、台灣和其他盟邦提供援助的跨黨派國安追加預算 方案，其中包含撥款19億美元以補充運往台灣的武器。眾議院議長強生（Mike Johnson）揚言，除非納入收緊邊境安全的條款，否則不會在眾院 推動該法案。

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）在三天訪問行程尾聲的23日告訴記者，「台灣對烏克蘭極為關心，極為擔憂我們可能從烏克蘭一走了之」。

據報導，在美國國會代表團成員跟蔡英文總統、賴清德總統當選人等台灣高層官員舉行的會議上，美國對烏克蘭支援的問題多次被提起。眾院中國問題特別委員會副主席克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）表示，「他們正跟獵鷹一樣，關注烏克蘭的追加預算請求。在發出訊息給中國共產黨上，他們將烏克蘭打敗俄羅斯非法入侵視為無比重要」。

報導指出，前總統川普打贏2024年美國總大選獲勝的潛力，以及此事也許導致美國傳統對台支持出現改變的可能性，也讓台灣領導人感到憂慮，美國國會代表團則藉由向台灣領導人保證國會對台的強力跨黨派支持，以試圖緩解這些擔憂。

蓋拉格表示，「台灣人民應該有信心，不管我們的選舉變得多麼難以捉摸，美國都將堅定地與台灣站在一起」。