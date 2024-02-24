前海軍司令陳永康：陸灰色戰略打造新常態

前國防部副部長、國民黨立委陳永康接受紐約時報訪問，表示中國大陸正利用「灰色地帶」戰略，試圖打造「新常態」。(本報資料照片)

中國大陸漁船翻覆事件延燒，陸船闖金門禁限制水域，曾任國防部 副部長和海軍司令的國民黨立委陳永康表示，中國大陸正利用「灰色地帶」戰略，如同對釣魚台 列嶼的作為，透過強力執法、強制行動與軍事演習等手段，試圖打造「新常態」，台方要謹慎面對。

陳永康昨日接受紐約時報 訪問做出如上表示。他分析，目前為止仍是可控制的，各方仍有溝通管道，且應都在淡化處理，讓法律來解決爭議。

談到近期兩岸局勢，陳永康認為，外界多拿俄烏與台海局勢相比，但台灣與烏克蘭從體量、人口、土地等迥然不同，二者不具可比性。台海局勢牽一髮而動全身，非只關乎兩岸，是攸關全球安全。為維護台海和平穩定，應建立「共同作戰圖像」，利用精確地理圖資系統，統整不同背景的資訊，提高格局視野，讓各單位能有共同認知，有所依循，掌握區域整體動態，掌握全局。

陳永康強調，台海「應管控風險，而非管控災害，與其關心危機管理不如做好危機預防」，若台灣被攻擊，最後會影響全球局勢，沒有人是贏家。因此應有孫子兵法「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」的精神，目標是和平避戰，方法是強軍備戰，手段是能戰止戰。

陳永康指出，從近期南海到金門局勢可看出，中國大陸正利用「灰色地帶」戰略，猶如對釣魚台列嶼的作為，意圖透過強力執法、強制行動與軍事演習等手段，試圖打造「新常態」，台方要謹慎面對。他也強調對話的重要性，即使認為中國大陸有敵意，也需與之溝通，才有機會減少誤解、降低衝突，維持和平是第一要務。