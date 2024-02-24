陸艇翻覆案 時間序落差35分 台海巡署坦承誤報

針對陸船翻覆，導致陸人2死事件，國民黨立法院黨團23日由立委徐巧芯（左起）、首席書記長林思銘、立委廖偉翔出席「消失的30分鐘 海巡署長是忘記了還是害怕想起來？」記者會，指出海巡署說法前後不同，需要講清楚說明白。(記者陳正興／攝影)

金廈海域爭端事件，海巡署除了因為沒有錄影引發爭議，發布的資料與生還者所稱的時間也相差35分鐘，海巡署表示，2月14日案發時，因現場船隻翻覆，4名人員落水急需救援，海巡人員在第一時間全力投入搶救，以致沒能詳加查證，誤報陸船翻覆發生時間為「13時45分」。

事件發生後，海巡署在14日與15日發布的新聞稿都稱翻覆時間是13時45分，但不僅與生還者所稱時間不同，也與前天海巡署記者會公布的13時10分的翻覆時間序有35分的落差。

國民黨 立委徐巧芯昨天也表示，對照吹哨者提供資料與海巡署22日公布資料，從事件當日13時45分雙方船艦碰撞的時間起，至14時15分增派船艇援處起，海巡署有30分鐘的事件歷程「消失」。再度引發隱匿的質疑。

海巡署表示，案發時，因現場船隻翻覆，4名人員落水亟待救援，第一時間人員全力投入搶救下，沒有進一步詳細查證，誤報大陸快艇 翻覆發生時間。專案人員詳加核對雷情、應勤無線電及航跡等資訊，2月15日中午左右，發現陸船翻覆時間節點有誤，相關紀錄都已更正為「13時10分」，並無外界所說造假及隱匿情事。

海巡署承認，2月14及15日發布的新聞稿，確實誤用時間點，後續新聞稿沒有即時主動更正，海巡署將深自檢討，精進通報作業程序及紀律。

對於外界連日批評海巡署隱匿真相，海委會主委管碧玲昨在臉書發文強調，「真相不可能隱匿」，有碰撞及沒有影片這兩件事，海巡署第一時間就向檢察官報告，也對家屬簡報，「這是不可能隱匿的事」。至於追逐造成不幸，有無執法過當，司法會論斷。

而案因海巡執法未全程錄影，致相關責任尚難釐清。國民黨立委陳玉珍昨披露，多年前已買密錄器，民進黨 為抗中保台，禁止使用。國民黨團首席副書記長林思銘昨表示，做出此決策的官員恐將為此負刑事責任。

林思銘說，民進黨政府禁止公務機關使用大陸資通訊產品，不尊重勤務要點，若真是因此收起密錄器，不讓海巡官兵使用，決策官員恐要負刑事責任。

國民黨立委羅廷瑋說，他曾購置甩棍供基層民防、義警使用，此並無隱私資料洩露的疑慮。購置完後也都分發下去，但卻接到通知，告知該批甩棍為大陸製，放置到使用年限結束後就會直接廢掉，不會分發。若照此標準，民進黨官員、民代是不是要檢視手機是否為大陸製，若是請馬上丟到垃圾桶？

海委會表示，對於立委陳玉珍說密錄器的部分，沒有回應。