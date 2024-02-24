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新聞眼／陸委會球員兼裁判缺同理心 人道優先成諷刺

記者 蔡家蓁
陸籍快艇翻覆案持續發燒，雙方23日談判破裂，7位大陸家屬昨先回大陸，金門副議長歐陽儀雄（右一）、金門縣長室秘書王中聖（右三）到碼頭送行。(記者蔡家蓁／攝影)
陸籍快艇翻覆案持續發燒，雙方23日談判破裂，7位大陸家屬昨先回大陸，金門副議長歐陽儀雄（右一）、金門縣長室秘書王中聖（右三）到碼頭送行。(記者蔡家蓁／攝影)

快艇翻覆案真相未明，已升溫為政治議題，台方處處稱會以人道考量優先，但面對二條人命，陸委會卻未見同理心，死者家屬入台證申請僅核准三天，甚至第二波陸方代表只能「當天入境、當天離開」，台方從一開始就採取官方對民間的不對等關係，難見誠意，也難怪談判會再三破裂。

事發至今，海委會堅稱「這是不可能隱匿的事」，但從最初海巡署說的「蛇行翻覆」到「碰撞翻覆」，再到未錄影事發畫面，已經啟人疑竇，又爆出誤報35分鐘，真相彷彿籠罩在黑幕裡，家屬急迫想知道真相，也是人之常情。

但回顧整起事件，陸方20日派出包括紅十字會與罹難漁民家屬共10人，一下船，給家屬感覺就是海巡署都「安排」好了，最初海巡署排定的行程僅2天1夜，許多行程都是「沾醬油」，難怪家屬不買帳，拒絕入住他們訂好的飯店、車子、餐廳的「一條龍」服務。

晉江紅十字會高級顧問李朝暉表示，他們一開始接到指令就是「紅會對紅會」、「民間對民間」，可是來到金門一看，卻是陸委會跟他們對接，變成「官方」對民間的不對等關係。

尤其陸委會核准第一波家屬的入台證僅三天，二條人命茲事體大，卻要人員在短時間內談妥就離境，毫無同理心，一般車禍，都非短短一天、甚至三天能協商，何況已升溫成兩岸政治事件，第二批家屬代表團人員，入台證更只給一天，彷彿就是希望他們「速戰速決」，趕快送走，讓陸方感覺不受尊重。

陸委會身兼談判一方，又要核准入台證天數，對陸方家屬已經是不對等，昨天談判破裂之際，起手式卻是趕人離開，也難怪陸方會氣得一度要集體離開。但陸委會從一開始就不應該如此刁難家屬，台方處處展現「球員兼裁判」的態度，也成屢屢談判破局的關鍵，所謂的人道考量優先也成了最大的諷刺。

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