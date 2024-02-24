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快艇翻覆兩岸談判破裂 陸要求認錯懲處 海巡：尚未釐清

記者蔡家蓁／金門24日電
大陸籍快艇翻覆案23日談判再度破裂，7位大陸家屬及代表先回大陸，在相關人員陪同下從金門搭船。(記者蔡家蓁／攝影)
大陸籍快艇翻覆案23日談判再度破裂，7位大陸家屬及代表先回大陸，在相關人員陪同下從金門搭船。(記者蔡家蓁／攝影)

中國大陸籍快艇翻覆案持續延燒，陸方第二批人員昨天由晉江紅十字會秘書長曹榮山率隊抵達金門，與海巡署等單位展開2場閉門會議。與會人員透露，陸方要海巡署承認錯誤並懲處，但海巡署認為司法尚未釐清不同意，雙方不歡而散，原本14位家屬與紅會代表全數要返回大陸，最終留下7人。

曹榮山昨天一早帶該會顧問，以及醫師孫曉東、圍頭書記洪水平和紅會幹部與漁業專家等人，陪同死者家屬釐清事故，被外界視為「陸方調查團」。海巡署金馬澎分署長陳泗川、金門副議長歐陽儀雄、金門縣長室秘書王中聖均前往碼頭登船接人，隨即赴浯江飯店開會。

昨天上午10點多，陸方家屬與海巡署副署長許靜芝及陸委會、海基會等單位閉門會談，主要聚焦討論事發過程與賠償等事宜，但都沒有共識，上午會議約1小時，家屬離開飯店上車離去；下午的會議，更是不到半小時就不歡而散。

知情人士表示，海巡署與家屬在談判過程並不愉快，雙方各有堅持，沒多久就說不談了，談判破裂，雙方「卡關」癥結是死者家屬強烈要求海巡署，讓當日值勤人員出面道歉，承認錯誤並且要給懲處，但全案進入司法調查尚未釐清，所以海巡署不同意。

由於談判陷入膠著，金門縣府高層以民間友人身分居中向陸方解釋，台灣法律有一定訴訟程序，因此未釐清前海巡署確實無法給承諾，但程序與人道可以並行。

此外，陸方一直覺得未提出案發當時影像，加上海巡從一開始說「蛇行翻覆」，到現在講「碰撞翻覆」，說法有出入，讓陸方覺得有疑慮，希望能夠釐清，還原真相。

由於陸委會分別只給兩批陸方代表及家屬3天及1天的入台證效期，14人的入台證都是昨天到期，陸委會眼見談不下去，也說證件無法展延，下午4點多，陸方代表全部帶著行李登上遊覽車。結果車子要啟動時，忽然接到北京國台辦指令，又說不走了，大家都下車回飯店，不到5分鐘又說，不留這麼多人，最終留7人與海巡後續談判，台方也同意放寬。

七位留下來的團員，包括曹榮山、紅十字會高級顧問李朝暉、顧問許偉偉、晉江紅十字會顧問莊東航與晉江紅十字會顧問黃天定，還有來燕與于德斌兩位家屬代表。

金門立委陳玉珍表示，如果需要前往大陸協助溝通，絕對義不容辭，雙方站在不同的角度總有不同的看法，需要互相理解、慢慢溝通。

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