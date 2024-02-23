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蓋拉格：中共若侵台必敗 陸外交部：反對美台官方往來

台灣新聞組／台北23日電
美國聯邦眾議院「美國與中國戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團來台。對於諾魯共和國今年與我國斷交，與中國大陸持續在太平洋擴張勢力，蓋拉格認為，美國應協調地區盟友，組成一個反中國經濟威脅的策略架構。(記者陳熙文／攝影)
美國聯邦眾議院「美國與中國戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團來台。對於諾魯共和國今年與我國斷交，與中國大陸持續在太平洋擴張勢力，蓋拉格認為，美國應協調地區盟友，組成一個反中國經濟威脅的策略架構。(記者陳熙文／攝影)

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格昨率領跨黨派議員抵台，蓋拉格說，這是一個跨黨派的訪問團，有民主黨、共和黨成員，要展現美國對台灣跨黨派的支持，也感謝蔡總統的領導力，美台關係愈來愈強健，堅若磐石。

蓋拉格表示，台灣一次又一次向世界展示如何抵禦中共霸凌，不僅生存下來還蓬勃發展，很高興來台北，對台灣友人、總統當選人賴清德以及新選出的立法院成員，表達美國支持。美國與台灣站在一起，透過深化美台領袖互動與經濟關係，可強化台灣海峽的和平與穩定。

蔡總統接見時表示，台灣上個月順利完成選舉，蓋拉格、克利什納穆希在第一時間發表祝賀，如今更率跨黨派議員訪台，以實際行動表達美國對台灣的支持。中國特別委員會在去年提出支持台灣10項政策建議的報告，展現對台灣安全的重視。

蓋拉格與賴清德會面時，他說，這次訪團想要傳達的是，中共若做出侵略台灣的決定，一定會失敗。在賴清德就任總統後，美國也會一直和台灣站在一起，希望合作捍衛自由跟民主。

蓋拉格說，他上次與賴清德會面，談到中國對台灣帶來挑戰，賴清德用籃球比喻，如果一對一鬥牛，中國可能會贏，但如果是團體賽，台灣絕不會輸，他同意賴清德的比喻，來到台灣是希望找到更多方向與想法，拓展這個籃球隊。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格率團訪台，大陸外交部昨天回應稱，中方反對美方與「台灣當局」進行任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務，敦促妥善處理涉台問題，勿向台獨發出錯誤信號。

大陸外交部發言人毛寧昨天在例行記者會上表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，敦促美方務必認清台灣問題的極度複雜性和敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何「錯誤信號」。

賴清德 中共 眾議院

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