金門撞船事件╱蔡政府想冷處理 反釀更大風暴

蔡英文總統。(記者林俊良／攝影)

金廈海域事件延燒迄今，黨政高層處理方式以低調克制、維護主權立場為原則，蔡英文 總統至今無公開發言，副總統賴清德 前天的三點態度也非公開談話，但此策略換來的卻是未見情勢降溫，事態升溫擴大，衝擊兩岸關係、台海情勢緊張，蔡政府這回危機處理，反釀成更大風暴。

做為總統當選人，賴清德針對此案的態度備受關注，他表達的三點態度，首先就是「要求妥善處理」，但只看到海委會雖親上火線，說詞卻是前後不一，總統府及國安高層噤聲，海委會有無隱匿？海巡執法有無錄影？相關單位不是遮掩糊弄，就是說法避重就輕，連事實都釐不清，遑論後續政治處理。

整起事件的危機處理盡顯我高層的鴕鳥心態，與其說是「冷處理」，倒不如說是陸方對我方早就已讀不回，兩岸溝通管道連不上，遇兩岸爭議事件，民進黨 根本沒有管道也無從與大陸對話，更拿不出解決辦法。民進黨立院黨團高分貝指責大陸國台辦做賊喊抓賊，還罵中國大陸入侵我國海域是蠻不講理、土匪的行徑，更助長了兩邊輿論沸騰，形成了蔡政府希望降溫，民進黨立委與側翼卻提油救火，讓火愈燒愈烈。

蔡政府盼以低調態度以對，固然有避免給對岸抓到把柄，借題發揮的顧慮；但問題的根本在於兩岸關係冰凍，未來類似狀況只會繼續發生，民進黨政府在金廈爭議上的進退失據，只是兩岸關係持續惡化的縮影。賴清德將就任總統之際，兩岸情勢每況愈下，海峽中線與禁限制海域消失，漁民權益甚至人身安全不保等，若變成常態，衝突一觸即發，台海恐將更為凶險。