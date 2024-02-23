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金門撞船事件╱海巡愈選擇性揭露 猜疑就愈多

記者 王慧瑛、蔡家蓁
死者來代文的女婿何代波哽咽的說，岳父還有80幾歲的老母親與就讀高中的兒子要靠他撫養，如今人走了，不知道該怎麼辦。(記者蔡家蓁／攝影)
死者來代文的女婿何代波哽咽的說，岳父還有80幾歲的老母親與就讀高中的兒子要靠他撫養，如今人走了，不知道該怎麼辦。(記者蔡家蓁／攝影)

陸船翻覆致死案爭議延燒逾一周，逐漸升高為兩岸政治事件，但海委會、海巡署一開始避重就輕推稱對方蛇行挑釁釀禍，檢方訊問後才鬆口雙方「船身多次接觸、碰撞翻覆」等，一路擠牙膏式公布案情，且提不出執法影像佐證，公信力已蕩然無存。昨天的記者會依舊選擇性公布資訊，既難釋疑，反而引發更多猜疑。

海委會、海巡署官員昨在金門開記者會，強調「擱置政治、人道優先」試圖降溫，並極力澄清隱匿影片的指控「非事實」，主因是執法過程高速追逐，船身劇烈晃動才來不及攝影蒐證，堅稱沒有錄影不影響事實真相。但連執法人員身上的密錄影像都沒有，讓外界直呼離譜，也明顯違反執法ＳＯＰ。

記者會動機明顯是要「滅火」，卻窘態百出。海巡署播放勤務中心錄音，說明查緝前的過程，記者要求提供翻船後的錄音通聯，海巡官員卻說後續都是救助程序，無關案情，也涉及偵查不公開，殊不知此話一出已自打臉，既然「無關案情」又何來「涉及偵查不公開」？彼此明顯矛盾，目的只在閃躲迴避。

案發至今近兩周，海巡署對外揭露的案情仍疑點重重。換位思考，如果翻覆死亡的是我國漁民，國人與政府肯定也會硬起來要求真相，也唯有如此，才能讓受害者家屬理解，化解意外造成的非必要仇恨。但海巡署一開始就不吐實，讓事態變得更複雜難解。

執法者負蒐證責任，拿不出蒐證影像，雖讓執法者可能逃避該負的刑責，卻重創執法威信。海委會主委管碧玲前天在臉書說，「請大家可以罵我，不要罵海巡！」這種情勒式的說法著實可笑，家屬要的就是真相，如果真的錯了，就道歉認錯，硬拗、選擇性揭露，只會讓事件更難收拾。

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