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陸海監、海警船頻越界 藍委憂台禁限制海域恐消失

記者屈彥辰、蔡家蓁、王勇超、林宸誼／台北22日電
馬祖海域有兩艘中國大陸海警船進入禁限制水域，國民黨立委王鴻薇說，台灣禁限制海域和台海中線一樣，都在消失中。（本報資料照片）
馬祖海域有兩艘中國大陸海警船進入禁限制水域，國民黨立委王鴻薇說，台灣禁限制海域和台海中線一樣，都在消失中。（本報資料照片）

中國大陸海監船前天上午進入金門禁限制水域，國民黨立委王鴻薇披露，昨天下午聽說馬祖海域有兩艘中國大陸海警船，進入禁限制水域，海委會向她證實。她說，國安單位不要躲在海委會後面，台灣禁限制海域和台海中線一樣，都在消失中。

不過，海巡署和海委會對大陸海警船是否進入禁限制水域，說法並不一致，本報系聯合報記者昨向海委會查證，海委會主委管碧玲手機一直未接聽，海委會人員低調證實確有其事，但表示須首長公開說明。

管碧玲透過幕僚轉述說，對於大陸海警船越界馬祖海域一事，為避免造成兩岸互嗆，希望大家能冷靜解決此個案。

海巡人員表示，確實有二艘海警船在限制水域外活動，離島周邊海域本就常有大陸船隻，若艘次跟平常一樣，就沒有異常。

王鴻薇說，近期海巡發生一連串事件，也讓人非常憂慮；昨天有中國大陸海監船進入金門的禁限制水域，海委會被動證實，但海委會不敢主動發布訊息，是怕升高兩岸敵意，卻是遮蔽真實訊息；選前連衛星都要發警報，現在真的進入禁限制水域，卻選擇靜悄悄。

王鴻薇提到，目前大陸宣布金廈海域無限制禁止海域、大陸海警要常態性巡查、接著金門觀光船就遭大陸海警強制登檢，又連兩天到台外島海域。她呼籲國安單位不要躲海委會後面，台灣禁限制海域和台海中線一樣，都在消失中。

旅美大陸時政評論員鄧聿文指出，這起事件可能讓兩岸情勢變得更複雜。大陸統一台灣可能從先收回金門海域執法權開始，若台灣反制，雙方勢必會發生武裝衝突，這是候任總統賴清德即將面對的考驗。

鄧聿文在德國之聲中文網撰文指出，大陸漁船傾覆事件很有可能催高今年兩岸風險，而不是如部分大陸學者早前預判的那樣，要等到三、四年後賴尋求第二任期時危機才會爆發。

賴清德 觀光 國民黨

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