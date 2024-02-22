新聞評論／海巡第一時間不說實話 海委會處理荒腔走板

台海巡艇驅離越界大陸漁船導致其翻覆事件，海巡部門多日來未說實話，一再隱瞞真相，導致事態擴大日漸棘手，海委會主委管碧玲被批處理方式荒腔走板。（記者杜建重／攝影）

海巡艇驅離越界大陸漁船導致其翻覆事件，擾攘一周，金門地檢署才證實海巡驅離過程並未錄影，且陸漁船是因追逐碰撞而翻覆。至此，顯示海巡部門多日來未說實話，一再隱瞞真相，導致事態擴大日漸棘手。連日來，金門的禁限制水域受到對岸挑戰，金門遊艇遭福建海警登船臨檢；蔡政府若不謹慎處理，將重演M503事件，恐使金門人民備受困擾。

海巡在最前線的金門敏感海域執勤，竟然沒有一套必須遵循的SOP準則，令人錯愕。照理說，所有執勤過程均應全程錄影，不僅海巡艇應有全船錄影設備，海巡人員也有個別錄影裝置可用。這次出事，卻全部付諸闕如，造成海巡隊員回來之後各自瞎掰，謊稱大陸漁船是在加速逃逸蛇行過程翻覆。然後，又以兩名生還者的口音難懂，無從訊問，企圖掩蓋真相。此外，海巡執勤是以「驅離」抑或「緝捕」為目標，相關部門的說法也莫衷一是。

由於第一時間未說實話，接下來的處理，也就愈發荒腔走板，難以自圓其說。例如，台方主張，海巡執勤是因該漁船侵入金門的「禁限制水域」卻拒絕受檢；但對岸隨即否認金廈海域存在「禁限制水域」，並隨即宣布展開「常態化」巡查。如此一來，因為一次不當的海巡查緝事件，金廈間因兩岸的「善意默契」而存在20多年的禁限制水域，一夕之間就消失了。

以金門、廈門海域之鄰近與重疊，大陸海警在金廈海域進行常態化巡查，又否認「禁限制水域」的存在，不僅增加了金廈海域的緊張，兩岸海警執勤的壓力和難度也備受考驗。19日下午，金門藍色公路遊艇「初日號」搭載23名遊客出海遊覽，在大二膽島附近遭福建海警強制登船臨檢，讓船上遊客嚇出一身冷汗。此舉，顯然是陸方刻意「以眼還眼」，以宣示其「主權」；但觀察其登船臨檢地點，則在台方禁限制水域之外。亦即，對岸雖採取反制行動還以顏色，卻未直接侵門踏戶挑釁金門禁限制水域，仍保持分寸，無意藉此撕破臉。

台方國安部門或許第一時間即得悉陸漁船翻覆真相，因此，一開始態度即顯得低調。相對而言，海洋委員會和海巡署的應對處理，則非僅不負責任，甚至充滿荒腔走板的發言。例如，對於大陸海警登船臨檢一事，海委會主委管碧玲竟稱，台方船艇若遇對岸攔檢，可以不必停留，然後通知海委會馳援。這種說法，不僅昧於現實，也毫無專業可言。試想，大陸漁船就是在逃避檢查時遭台海巡艇撞翻，如果台船艇也是見狀就跑，極可能也被認為是心虛逃逸，若經一番快速追逐，能保證不會演出憾事嗎？

管碧玲是民意代表出身，這次處理金門漁船翻覆事件，表現的專業和冷靜不足，卻充滿不客觀的情緒性發言。事發第一時間，各界即敦促海巡署公布追緝過程影像，以昭公信；海巡先聲稱已交給金門檢方，七天後才知道根本沒有錄影。管碧玲迄今仍辯稱，先前提過涉及「第三人責任險」，即意味有發生碰撞，並無隱匿。這樣的海委會主委，以為這是在扮家家酒或猜謎比賽嗎？

更可議的是，管碧玲身為海委會主委，聲稱台灣船艇遇到陸警攔檢「SOP」就是拒檢、可轉彎、不停留。然而，她卻說不出台海巡攔查大陸漁船的SOP應全程錄影，甚至還說該海巡船沒有全船錄影設備。試問，政府讓海巡人員執行艱險的任務，卻連基本的設備都不提供，這像是負責任的政府嗎？蔡政府年年誇稱「稅收超徵」，就沒想到撥款給前線海警添設備嗎？