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陸船翻覆事件 傳國台辦趕赴泉州 擬派員赴金門協處

記者蔡家蓁／金門22日電
陸船在金門海域越界捕魚翻覆造成兩名漁民落水死亡，21日頭七法會，海巡署等各界代表到場上香致意。（記者蔡家蓁／攝影）
陸船在金門海域越界捕魚翻覆造成兩名漁民落水死亡，21日頭七法會，海巡署等各界代表到場上香致意。（記者蔡家蓁／攝影）

陸船翻覆造成兩名大陸漁民溺斃，死者家屬前天拒絕火化遺體，昨天是亡者頭七，依殯葬禮俗須做法會，包括金門縣長陳福海、海巡單位及地方各界，均前往弔唁，但家屬缺席，海巡人員只能到場「充場面」。

不過，家屬同行友人澄清，兩名死者是貴州與四川人，當地沒有辦頭七習俗，家屬才未出席。

殯葬業者許修身說，本來法會9時30分要開始，結果一直等到10時多家屬都沒到，只能照常進行。他說，家屬認為，海巡在處理上沒有誠意，且遺體上有多處傷痕，懷疑死因有疑點，因此拒絕火化；但檢方在相驗時，僅在遺體上發現二處擦傷，且傷口均不致命，推測應是溺水死亡。

據了解，家屬對海巡態度極為不滿，包括每人都戴墨鏡板著臉，也無實質交代如何解決，家屬全程自費，不接受海巡交通食宿安排，昨上午待在飯店，下午與陸委會與海巡署官員閉門會議。

海巡署副署長許靜芝表示，可能家屬還在做最後決定，還是期盼家屬能來參加法會，無論如何，希望人道關懷為優先，其他干擾因素先暫時拋開，讓家屬與亡者的身心靈都得到安頓。

消息人士指出，陸方赴金門的官員層級太低，無法即時做決定，傳有多名國台辦官員趕赴泉州坐鎮、隔海遙控，甚至國台辦已提出申請，要派人赴金門協處。金門相關單位低調表示，確實有聽過；金門政界人士則說，中央搞不清楚金廈間的關係，盲目介入反生波折，還不如交給金門縣府與紅十字會處理，說不定早就解決了。

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