陸生還漁民控船是被台海巡撞翻 藍委要管碧玲別再硬拗

大陸生還漁民返陸後接受官媒訪問，指控漁船是遭台灣海巡艇撞翻。（取材自「玉淵譚天」影片）

日前在金門海域因躲避台海巡查緝而翻覆的大陸漁船兩名生還漁民，於20日返回中國大陸後，央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」昨天下午發布這兩名大陸漁民的訪問影片，其中一名漁民出面控訴，船隻是遭到台灣海巡撞翻的。

根據訪問影片內容，這名大陸漁民說，「當天的經過（是）12時多，我們就開（船）出去，到12時50分，就看到『保緝』（應為舊保七，我海巡前身）開起來了，就衝著我們的船開起來了。我們自己的船怎麼可能翻掉？（哪怕）開急轉彎也翻不掉，要（被）撞才會翻掉」。

他說，「衝一下，把我們頂翻掉了。我們就鑽到水裡面跑出來，四個只有兩個上岸」。「我們兩邊漁民打魚，我們也沒對他怎麼樣。他們以前到我們這來，我們對他們很好，這次他對我們這樣，太失望了。我們安全了，已經回來大陸我就很開心了」。

影片發布後再度激發許多大陸民眾憤慨，紛紛留言：「血債血還」、「就是撞翻的，所以一直不敢公布視頻，還謊稱漁船『蛇行』。不能這麼算了！」還有台灣網友說，「之前說什麼（漁民）四川、貴州口音，聽不懂，無法做筆錄，現在怎麼我都聽得懂（視頻受訪）！到底誰在放話說謊？」

對於大陸生還漁民指稱船是遭海巡艇撞翻，海巡署也提出聲明表示，生還的兩名大陸籍男子，先後由海巡署偵防分署金門查緝隊及經金門地檢署檢察官以證人身分製作訊問筆錄，兩人都表示對海巡隊執法程序無意見。

由於金門地檢署證實海巡在執法過程無錄影，海巡署遭質疑第一時間隱匿碰撞說法，海委會主委管碧玲昨天在臉書 發文表示，兩天前揭露本案受「第三人責任險」保障，就代表有碰撞，海巡沒有隱匿的動機。國民黨 立委徐巧芯昨直指管碧玲「不要再硬拗」，事件發生第一時間，政府根本沒有公開雙方「碰撞」事實，是刻意隱瞞真相。她認為，管碧玲可說是相當失職，應該負起政治責任。

民眾黨立委張啟楷認為，海巡人員當時若有打開密錄器，應交出執法錄影，否則即失職。民進黨 立院黨團表示，不樂見在野黨認為政府執法過當。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚表示，台灣有關方面在兩岸同胞和罹難者家屬強烈要求下，才承認是因海巡艦衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。大陸嚴正要求台灣相關方面盡快公布事實真相，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。