陸海監船現蹤馬祖海域 美關注促兩岸克制、對話

大陸快艇翻覆事件持續發酵，兩岸局勢升溫，大陸8001海監船21日出現在馬祖南竿附近海域。（取材自人民網）

中國大陸快艇翻覆二死事件持續發酵，繼金廈水域兩岸海巡、海警的情勢升溫外，馬祖海域昨天下午也出現三艘中國大陸的執法船隻，兩岸關係陷入緊張。美國國務院 發言人米勒於20日表示，美國正在密切關注北京的行動，敦促各方克制，不要片面改變台海現狀，美國敦促北京與台北展開有意義的對話，以降低誤判風險。

根據台國安人士表示，台方一開始研判，兩岸都希望降溫，但最近台方觀光遊艇被陸方海警登船臨檢，明顯有示警的意味，但台方仍然不打算讓整起事件升溫。

繼金門海域19日上午出現中國海警船後，馬祖海域昨天下午出現三艘中國大陸執法船隻，其中二艘為海警船，另一艘為全長90公尺、1500噸級的海監船；有一艘海警船距離馬祖南竿島一度僅約5.5海里。

根據中國港口網船舶追蹤資訊，三艘執法船隻分別在馬祖南竿島東方、西方及西南方海域出沒。在南竿西方出沒的是號稱福建省海監旗艦「海監8001船」，雖屬省級海監船，前身卻是中國海警2115號改裝而成。

國民黨 立委王鴻薇說，海委會向她辦公室低調證實，有兩艘中國大陸海警船進入禁限制水域。但海巡署對外表示，「馬祖地區狀況一切正常。」海巡人員說，確實有二艘海警船在限制水域外活動，離島周邊海域本就常有大陸船隻。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富表示，國軍本著不直接介入、不升高衝突的原則，保持監控；但要求外島防區做好衝突資源準備，若海巡有需求，依令應援。

白宮國家安全顧問蘇利文被問到台海近期局勢時，他拒絕評論，只重申美國維持台海和平穩定的基本立場，並稱美國反對兩岸任一方片面破壞和平與穩定，這也是美國會持續大聲且明確傳遞的訊息。

米勒則說，美國對台海乃至更廣泛的印太區域的和平穩定有著持久的利益。

民進黨 團幹事長吳思瑤說，美方的訊息很清楚，美方提醒的對象是中國，因為片面改變製造緊張情勢是中國，台灣絕對是站得住腳的一方，台灣既沒有改變現狀，也沒有做出逾越或違反慣例的行為。

據民進黨政府知情人士透露，台方從14日事件發生後到現在，目標一貫都是要「降溫」，因此，海委會主委管碧玲近期發言都採柔軟基調，但能否有成效，必須視陸方態度而定。台方希望陸方讀懂善意訊號，願意「接球」。

據了解，執政黨也透過管道在黨內溝通，避免發言造成對立情勢升高，最近民進黨立委言行克制，可以看出端倪。

民進黨發言人吳崢轉述黨主席賴清德在中常會的態度，包括中國籍漁船在台灣海巡取締登檢過程中翻覆，導致二名中國籍人士過世，事後一定要妥善處理；未來持續支持海巡堅定執法，也會持續努力關注，避免類似狀況再次出現。

國民黨主席朱立倫說，民進黨政府有責任降低兩岸對抗的風險，尋求一切可能的對話，避免兩岸衝突，國民黨也絕對有責任要求政府一定要降低惡意，同時希望對岸可以降低惡意，否則兩岸關係會變成惡意螺旋，愈來愈嚴重。