中國海警登檢金門觀光船引緊張 路透：北京趁機施壓賴清德

金門「金廈遊輪」觀光船遭中國海警強制登船臨檢，引發兩岸關係緊張。（路透）

金門「金廈遊輪」觀光 船19日下午遭中國海警強制登船臨檢，台灣海委會主委管碧玲20日回應，此舉引發恐慌且不符合兩岸人民利益。路透報導分析，中國藉日前台灣取締越界船釀傷亡事件，間接對即將上任的總統賴清德 施壓。

報導指出，台灣海巡署發布聲明稱，一艘編號8029的中國海警船20日上午進入台灣金門附近海域，海巡署隨後派出編號3556的巡邏船抵達現場，並立即以無線電和廣播告知中國海警船未經許可不得進入限制水域，並持續伴航驅離。中國海警船在大約1小時後離開。

台灣海巡署表示，台方將繼續使用雷達、監視和巡邏來確保台灣控制的金門群島附近海域的「和諧與安全」。

台灣海巡署指出，金廈遊輪當時載有23名遊客和11名船員。中國海警船19日派出6名海警人員登上該艘遊輪檢查約半小時，檢查內容包括航行計畫、營業牌照和船員的執照等。

中國漁船日前在金門北碇島海域，越界捕魚時被金門海巡隊驅離，造成船上4人落水後2人溺斃死亡，中國國台辦譴責台方執法過當。隨後中方18日宣布，中國海警將開始定期巡邏，並在金門群島周遭展開執法活動。

對此，海委會主委管碧玲20日回應，「我們認為是傷害了我們人民的感情、製造人民恐慌，而且不符合兩岸人民利益。」稱中方和我方的觀光船常會不小心進入對方海域，這完全沒有違法疑慮。

中國海警部門未立即就此做出回應。

台灣國防部 長邱國正受訪表示，為避免緊張局勢進一步升級，國防部不會主動介入，希望能平和地把問題處理好。

中方表示，不承認金門周邊存在「禁止或限制水域」的界線。

過去四年來，共軍經常向台灣周邊出動戰機和軍艦，以維護北京的主權主張，上個月台灣大選後，解放軍繞台行動也未停歇。

然而，一名礙於無權受訪而要求匿名的台灣高階安全官員向路透表示，他們認為中方不想將此事件演變成「國際事件」，稱中方試圖以兩名中國漁民死亡為藉口對候任總統賴清德政府施壓，並指中國恐在賴清德5月20日就職前夕擴大對台施壓力道。

報導指，中國近日對台施壓的手段還包括挖角台灣邦交國諾魯並突襲宣布取消M503航線自北向南飛行偏置。