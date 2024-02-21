兩岸緊張 美國務院：密切關注北京行動 敦促各方克制

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國正在密切關注北京的行動，敦促各方克制。（美聯社）

中國快艇 翻覆2死事件持續發酵，兩岸關係陷入緊張；美國國務院 發言人米勒（Matthew Miller）20日表示，美國正在密切關注北京的行動，敦促各方克制，不要片面改變台海現狀。兩岸關係學者趙春山昨天直言，台方危機處理不及格，事件造成傷害非常大，給台方很大的教訓。

米勒表示，美國敦促北京與台北展開有意義的對話，以降低誤判風險。

白宮 國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）被問到台海近期局勢時拒絕評論，他重申美國維持台海和平穩定的基本立場，美國反對兩岸任一方片面破壞和平與穩定。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授趙春山昨天主持中共研究雜誌社舉辦的論壇時表示，這件事讓人們發現「有了九二共識真好」，包含M503航路、漁船事件，越界漁民在過去馬政府時代很多，包含外交事件，「幾乎每件事情我都有機會參與協商，結果統統解決」，因為有九二共識「當你發現沒有了（九二共識），真是糟糕」。

上海東亞研究所副所長包承柯提到，未來大陸海警常態化巡查，台灣海巡部門或只能看著大陸海警執法，若有意見可能會有衝突；要處理後續問題，仍要回到「九二共識」與一個中國原則。