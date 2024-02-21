我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

兩岸緊張 美國務院：密切關注北京行動 敦促各方克制

記者張文馨、廖士鋒、黃雅慧／綜合報導
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國正在密切關注北京的行動，敦促各方克制。（美聯社）
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國正在密切關注北京的行動，敦促各方克制。（美聯社）

中國快艇翻覆2死事件持續發酵，兩岸關係陷入緊張；美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）20日表示，美國正在密切關注北京的行動，敦促各方克制，不要片面改變台海現狀。兩岸關係學者趙春山昨天直言，台方危機處理不及格，事件造成傷害非常大，給台方很大的教訓。

米勒表示，美國敦促北京與台北展開有意義的對話，以降低誤判風險。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）被問到台海近期局勢時拒絕評論，他重申美國維持台海和平穩定的基本立場，美國反對兩岸任一方片面破壞和平與穩定。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授趙春山昨天主持中共研究雜誌社舉辦的論壇時表示，這件事讓人們發現「有了九二共識真好」，包含M503航路、漁船事件，越界漁民在過去馬政府時代很多，包含外交事件，「幾乎每件事情我都有機會參與協商，結果統統解決」，因為有九二共識「當你發現沒有了（九二共識），真是糟糕」。

上海東亞研究所副所長包承柯提到，未來大陸海警常態化巡查，台灣海巡部門或只能看著大陸海警執法，若有意見可能會有衝突；要處理後續問題，仍要回到「九二共識」與一個中國原則。

國務院 快艇 白宮

上一則

冷眼集／三黨吵不停 新國會起手式難看

下一則

立院開議 綠白互嗆 食安續攻防 藍白合有譜?

延伸閱讀

兩岸緊張 美國務院：密切關注北京行動 敦促各方克制

兩岸緊張 美國務院：密切關注北京行動 敦促各方克制
金廈海域爭端導致緊張升高 美國務院促克制

金廈海域爭端導致緊張升高 美國務院促克制
NBA全明星明年移師金山 名嘴諷金山充滿遊民

NBA全明星明年移師金山 名嘴諷金山充滿遊民
慕尼黑會王毅 布林肯重申：會為盟友利益挺身而出

慕尼黑會王毅 布林肯重申：會為盟友利益挺身而出

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元