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陸批驅離粗暴 不簽遣返證書 拒火化遺體

台灣新聞組／金門21日電
陸船生還者20日返陸前，陸委會要求陪同代表簽署遣返證書遭拒。(記者蔡家蓁／攝影)
陸船生還者20日返陸前，陸委會要求陪同代表簽署遣返證書遭拒。(記者蔡家蓁／攝影)

金廈海域事故導致兩岸情勢緊繃，中國大陸昨由福建泉州台辦副主任李朝暉率隊抵台，批台方執法粗暴導致漁民遇害，性質惡劣，強烈要求查明事件真相，「台方不得以任何理由拒絕」。艦隊分署長廖德成強調海巡依法行政，並不粗暴。陸方昨先帶回兩名留置船員，陸委會要求簽署遣返人員移交證書遭拒；死者家屬也拒絕火化遺體。

大年初五一艘大陸快艇在金廈海域躲避台方海巡攔檢時翻覆，兩名陸方船員來代文、于青松死亡，另兩名倖存船員被留置在金門。

經協調，陸方昨由李朝暉率隊到金門，成員包括死者家屬、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山和台灣律師陳璟；陸委會法政處長周鳴瑞、海基會經濟處長饒仁宏、海巡署副署長許靜芝等人全程陪同。

死者家屬先參與閉門會議，隨後配合金門檢方認屍相驗，家屬捧著罹難者牌位趕赴金門海巡隊招魂，後續參與法會，但家屬還未考慮好是否提告，對相驗結果也有疑慮，拒絕火化遺體。

死者來代文的女婿何代波情緒激動，他說，岳父是家中頂梁柱，上有老、下有小，「如今他就這麼人走了，只留下我們怎麼辦」，他一度難過到說不出話，頻頻拭淚，希望查明真相，還給家屬公道。

李朝暉語氣嚴肅表示，台灣海巡部門過年期間粗暴驅離漁船，致兩名漁民遇難，性質惡劣，大陸各方憤慨，嚴重傷害兩岸同胞情感，他要求查看事發現場完整影片與船隻，了解人是怎麼死的，這是最基本的訴求，「台方不得以任何理由拒絕」，此行赴金門就是要了解真相。

艦隊分署分署長廖德成現場要求李朝暉修正用詞，他說，越界陸船本來就是海巡署職責，「三無」船隻是兩岸取締重點，船長沒駕照，過程都依法行政，絕未粗暴。

另兩名生還者昨天下午先由曹榮山陪同返回大陸，兩人全程不說話，被問到回家開不開心，才簡單回答「開心」。當在船上人員交接時，周鳴瑞拿出遣返人員移交證書給曹榮山簽，曹當場表明「我不能簽」，周只能無奈跟他握手後下船。

據消息人士表示，類似的人員遣返證書，過往都由兩方的紅十字會簽署，此次卻是由陸委會要跟晉江市紅十字會簽署，原本居中協助的金門紅十字會這幾天忽然被排除在外，才導致這種尷尬情況。

據中央社報導，一名台灣資深安全官員告訴路透，他們認為中國大陸當局無意讓金廈海域爭端演變成為一宗「國際事件」（international incident）。

路透報導，這位因未被授權對媒體發言而要求不具名的台灣官員指出，北京以快艇事件中有兩名中國公民死亡為「藉口」，進一步對總統當選人賴清德施壓。

中國大陸漁船翻覆釀2死，家屬20日在法師陪同下前往金門招魂。（中央社）
中國大陸漁船翻覆釀2死，家屬20日在法師陪同下前往金門招魂。（中央社）

遣返 快艇 駕照

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