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金廈海域爭端 金門檢：碰撞翻覆 海委會：沒錄影沒蒐證

台灣新聞組／金門21日電
金門地檢署20日晚表示，大陸快艇與海巡艦艇不慎發生碰撞，當場翻覆。但海巡在事發當天隻字未提「碰撞」，只說陸船「蛇行拒檢，不慎翻覆」。(本報資料照片)
金門地檢署20日晚表示，大陸快艇與海巡艦艇不慎發生碰撞，當場翻覆。但海巡在事發當天隻字未提「碰撞」，只說陸船「蛇行拒檢，不慎翻覆」。(本報資料照片)

兩岸金廈海域爭議持續升溫，昨天又有新進度。海巡署原本強調陸船「蛇行拒檢，不慎翻覆」，未提及碰撞情事，但金門地檢署主任檢察官施家榮昨晚表示，經訊問金門海巡隊，執勤隊員表示，當時雙方都超高速行駛，對方還不斷蛇行，雙方不慎發生碰撞，大陸快艇當場翻覆，4名船員因此落海。金門地檢署說法曝光後，海巡署才發新聞稿承認「船身多次接觸」。海委會主委管碧玲也承認，台方沒有全船的監控錄影設備，且事發突然，海巡沒辦法蒐證。

立委對海巡沒有錄影一事，直呼海巡螺絲鬆掉，也讓此事件再橫生枝節，海巡署昨晚表示，本次執法過程未能全程錄影、錄音，雖讓事證分散，惟不影響事實真相的始末，也相信司法機關的調查程序必定可還原事實。

金門地檢署主任檢察官施家榮昨晚證實，經訊問金門海巡隊，當天執勤隊員表示，因為追逐的時間很短，且當時雙方都超高速行駛，對方還不斷蛇行，海巡隊還來不及拿出錄影器材，雙方就不慎發生碰撞，快艇當場翻覆，四名船員當場落海，當時急著救人，根本就忘了錄影。

陸船翻覆當天，海委會海巡署連發兩篇新聞稿，提及該署金馬澎分署CP-1051艇下午執行春節防堵金門復國墩海域陸船越界作業勤務時，發現1艘陸籍「無船名」快艇越界，執法過程中，「陸船蛇行拒檢，不慎翻覆，造成4人落海，本署巡防艇立即搜救」。

當時海巡署第九海巡隊副隊長陳建文曾表示，這艘越界快艇很猖狂，不但蛇行、拒檢，甚至還甩尾，後來不慎翻覆，造成四名陸船人員不慎落海，海巡立即展開搜救，也未提及追逐過程有碰撞情事。由於海委會表示沒有全船的監控錄影設備，恐增加後續處理難度。

針對金門觀光船遭大陸海警強制登檢，行政院長陳建仁昨天表示，「我國對金廈海域本就有限制和海域規範，並以此做安全防護，這是大家已有的共識」，「我們會繼續這樣做」。海委會主委管碧玲則表示，將教育台灣船舶，如果對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會馳援。

媒體詢問，是否會公布海巡人員追緝畫面？管碧玲說，事件在短短五分鐘內發生，過程中高度搖晃，當時沒有全船的監控錄影設備；此案最大困難在於事證分散，由檢調調查再公布結果，才是比較不偏不倚的做法；她相信海巡人員所說，但必須由檢察官還原真相，對家屬及亡者比較公平。

海巡官員表示，巡邏艇獲報出海，內部規定要帶攝錄影設備，另外，也一定會配備火力器械，攝錄影設備跟武器都是最基本的，除了依法執法，也是為了保護海巡人員自己。

國防部長邱國正表示，為避免升高衝突，國軍不會主動介入；介入的話，會升高衝突，並不樂見。

不過，國民黨立委王鴻薇昨揭露，大陸海監船昨天上午9時10分進入禁限制水域，海巡雷達搜尋到後，海巡艇也出動和大陸海監船對峙。她質疑，這件影響國安的事件，海委會、海巡網站卻遲遲未公布資訊，難道政府要粉飾太平、掩蓋人民知的資訊嗎？海巡署證實確實有此事，獲悉立刻派出3556艇，並用無線電和艇外廣播器告誡，伴航驅離。

快艇 觀光 國防部

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