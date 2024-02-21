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新聞幕後／海巡署隱瞞碰撞 不誠實反自陷窘境

記者 陳政錄、陳金松
金門海巡隊日前將翻覆的大陸漁船拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組對船隻蒐證勘驗。(記者蔡家蓁／攝影)
金門海巡隊日前將翻覆的大陸漁船拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組對船隻蒐證勘驗。(記者蔡家蓁／攝影)

中國大陸快艇越界翻覆釀二死事件引發台海情勢升溫，時隔近一周後，陸方家屬團昨抵金門，兩岸雙方枱面下交涉斡旋引起關注。據了解，台方仍謹守兩岸既有協議處理，海基會和海巡署也透過管道聯繫，陸方雖不公開承認，但已讀不回卻有處理。這次也是疫情後，罕有大陸海協會和地方台辦官員一起前來，陸方也有向台通報，顯示兩岸雖明面上溝通中斷，但「隱形的線」仍在，成為兩岸溝通的最後之窗。

然而，就在兩岸因此事件關係再陷入緊繃，金門陸艇翻覆事件，昨天經證實並非全如海巡署所言；海巡署第一時間稱是對方拒檢蛇行甩尾導致翻覆，對「雙方碰撞」刻意隱瞞，直到昨天金門地檢署表示沒全程錄影、雙方「發生碰撞」才改口，在高速追逐下，船身有多次「接觸」；姑且不論對方是否真因蛇行導致此事碰撞意外，但海巡署第一時間的不誠實，已讓自己陷入百口莫辯窘境。

誠實是最好的政策，更何況，事涉兩條人命，又牽涉兩岸敏感複雜的微妙政治關係，海巡署的處理不僅難向死者交代，也傷害台灣執法公信力。

回顧此次兩岸斡旋，知情人士指出，事發隔天的2月15日，海基會即致函大陸海協會表達哀悼，說明事件過程，並透過大陸地方台辦及台商管道，聯繫上4名船員家屬。海巡也透過管道和對岸聯繫。

知情官員說明，自2009年兩岸共打協議生效，近年遇陸船越界遭海巡扣留調查，待地檢署完成調查依法裁罰後，台方會通報陸方將人船遣返，儘管陸方未有官方回應，甚至不認這類案件屬兩岸共打範圍，但一般也會派人接應，若涉及人道協助或聯繫，海基會也會啟動協處。就這次事件，兩岸人士說，為維持現狀，台方仍謹守兩岸既有協議處理，海巡、海基會等透過管道聯繫對岸，這些聯繫沒有斷。對這起不幸事件，台方基於人道考量，給予最迅速處理，陸方包括泉州台辦副主任、海協會協調處長和地方紅十字會代表均赴金門協處，疫情後罕見。

至於昨發生陸委會官員要求陸方簽署遣返人員移交證書卻遭拒，兩岸人士坦言，就台方立場當然要依規定處理，惟近年陸方不承認兩岸官方接觸，當然拒簽；而未來大陸海警展開常態化巡查、登檢船舶等，台方仍處於被動，將對兩岸關係帶來考驗和風險，政府無法迴避。

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