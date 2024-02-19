新聞評論／兩岸不對話、無默契 賴政府侈言和平

中國大陸1艘快艇14日進入金門禁止、限制水域，該艇在台方海巡署追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡。(圖：海巡署提供)

中國大陸漁船在金門越界捕魚遭台方海巡驅趕，不幸發生漁民落海死亡。兩岸官方一番嚴詞交鋒後，大陸海警宣布將加強海上執法力量，金門漁會憂心遭到報復，先前就提醒漁民暫不出海。兩岸失去對話管道，已使得交流失序，危機四伏。尤其兩岸各自加強執法，萬一互不相讓或擦槍走火，怎麼辦？蔡政府不對話，如果賴政府也無作為，難道要讓漁民和旅行業者一樣家裡蹲？

春節期間，海巡執法，辛苦盡責，但執法過程有無疏失，應由司法調查釐清並盡速公布。陸方先是強調應尊重兩岸漁民在台海傳統漁區作業的歷史事實，接著否認台方禁限制水域之說，正是為其海警在金廈海域開展常態化執法行動鋪墊。陸方原不承認台方禁限制水域線，但就像海峽中線，雙方皆守默契，陸方公務船也不會輕易越界。如今陸方已抹去海峽中線，又否認禁限制水域線，不但可能引發更多執法衝突，也壓縮金馬防衛空間。尤其大陸海警在釣魚台和南海與日菲船艦對峙場面，未來恐在金馬海域上演，台方海巡與國安準備好了嗎？

1990年代，大陸漁民頻繁越過中線走私、偷渡、捕魚，與台方漁民及軍警糾紛不斷。當時是軍警負責嚴打，曾連續發生兩次「閩平漁事件」，前次造成漁民原船遣返 時缺氧死亡，後者是漁船被遣返時衝撞台方護送的軍艦而沉沒。為防類似事件再發生，由兩岸紅十字會談判，簽署金門協議，確保雙方人員移交安全。這也是兩岸建立對話談判的起點。

現行的金馬禁止、限制水域，是因為兩岸關係特殊，在金馬地區無法畫設領海線，改依兩岸條例授權國防部公告禁止、限制水域管理。多年來兩岸政府在此地協同執法，若蔡政府延續務實對話管道，協調對岸合作約束越界並取締「三無」漁船，也不致重演人命悲劇，並增添擦槍走火風險。

兩岸必須先有政治默契，才能尊重彼此法律。陸委會只強調海巡署依法行政，卻不提兩岸早已失去合作基礎，遑論協同執法。這起事件和ECFA早收清單擴大中止、M503航線等事件如出一轍，執政者選擇台獨路線，原本的交流秩序、慣例與默契都一一失效。蔡英文總統和即將上任的賴清德 都侈言「尋求兩岸對話」，聽起來更像黑色笑話。

美國白宮國安顧問蘇利文 1月底與大陸外長王毅會面，深度討論台灣議題，會後蘇利文形容「布滿地雷」。從陸方發動ECFA早收清單部分中止、貿易壁壘報復、諾魯斷交、M503航線取消偏置等，以及蔡政府動用司法嚇阻民間團體赴陸交流、取消組團赴陸旅遊等，你來我往，地雷果真不少。蘇利文直斷「風險依然真實存在」，對照金門翻船事件，所言不假，也令人對未來兩岸情勢憂心不已。

美中分別以不支持／反對台獨為交集，密集對話。賴清德是不是也該思考主動處理台獨問題，以修復兩岸對話管道？民進黨政府將兩岸中斷對話卸責給「九二共識」，其實問題不在是否接受這個名詞，在於民進黨如何定位兩岸政治關係。只要回到憲法論述兩岸定位，賴清德便能超越蔡英文，重啟塵封的兩岸談判桌。可惜他視中華民國憲法是災難，寧可讓人民承受兩岸敵對的風險。

金門、馬祖都有和對岸漁區重疊的問題，倘若發生台方漁民被大陸海警取締或遭萬船齊發包圍，甚至大陸海警與台方海巡對峙，蔡政府或賴政府可有對策？翻船事件是一則警訊，當兩岸交流無法禁絕，卻又嚴重失序，民生議題也會製造區域緊張。兩岸沒有對話，竟侈言和平。