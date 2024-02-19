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陸將在廈金海域巡查 學者：恐採釣魚台模式襲擾

記者謝守真、洪哲政／台北19日電
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，大陸可能會藉機讓其漁民變成另外一種騷擾手段。(本報資料照片)
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，大陸可能會藉機讓其漁民變成另外一種騷擾手段。(本報資料照片)

中國大陸國台辦前天宣稱廈金海域不存在「禁止、限制水域」後，大陸海警局昨再宣布將在廈金海域進行執法巡查行動。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，陸方在戰略上可能是避免軍事對峙的升高，但在戰術上會有更多元的方式襲擾台灣，進而模糊掉中華民國存在的事實，需嚴加提防。

蘇紫雲說，大陸海警原就在金馬水域出沒，並與台方海巡署有「協定跟默契」，雙方本按「暫定的中線」在各自棲地執法，此次將執法事件上升為自古就是兩岸人民傳統漁場，模糊掉大陸漁民犯罪事實，也反映出對台騷擾戰術的調整，這次可能會藉機讓其漁民變成另外一種騷擾手段。

蘇紫雲表示，台海中線或禁限制水域都是主權下面的治權，陸方實際是要從治權方面把台灣否定掉，然後再侵蝕主權，這是大陸向來的手法，「與之前的M503航線事件如出一轍」。歷史上陸方已經對金門跟馬祖用過「漁船圍島」手法，此時台方或海巡在法理情上面站得住腳，堅定立場就無須擔心對岸的挑釁行為。

國政基金會副研究員揭仲表示，未來金廈水域情況，大多數時間台方仍能在禁限制水域中巡弋執法，但恐將面對陸方採釣魚台模式，由海警船定時進入台方禁限制水域宣稱執法。

他說，大陸海警船每月會有三至四次航程進入釣魚台島水域，日本基本上不會採取武力阻止中共海警執法船艦進入，但會採取宣示性動作，如廣播喊話要求離開、持續跟監等。

國防安全研究院國家安全研究所長沈明室接受中央社訪問表示，兩岸在金馬水域原有禁限制水域默契，雙方還曾有不掛旗幟聯合演習、打擊走私等海上犯罪行為，國台辦前天的聲明等於宣告這項默契不會再有，也相當於先前多次宣稱的「沒有海峽中線」，用意是在推進台灣海峽內海化，強調沒有金馬禁限制水域規範問題，進而否定大陸漁船違法捕魚事實，藉此動搖台灣打法律戰、輿論戰基礎，此舉也是為了取得未來執行灰色地帶行動或採取軍事行動合法性、正當性。

釣魚台 中華民國 中共

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