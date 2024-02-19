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避免激化兩岸對立 在野立委籲好好談

台灣新聞組／台北19日電
國民黨立委陳玉珍表示，國台辦過去一向屬鴿派，如今強硬發言，表示大陸民情反應激烈。(記者邱德祥／攝影)
國民黨立委陳玉珍表示，國台辦過去一向屬鴿派，如今強硬發言，表示大陸民情反應激烈。(記者邱德祥／攝影)

中國大陸快艇闖入台方金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，大陸國台辦宣稱金門不存在禁止、限制水域。國民黨及民眾黨立委均表示異議；國民黨立委翁曉玲認為，大陸國台辦說法為陸方主觀意見，台方也有自己的立場，不應是陸方單方面說什麼就代表其主張是對的。

國民黨立委陳玉珍表示，國台辦過去一向屬鴿派，如今連續兩次強硬發言，表示大陸民情反應激烈，處理相關事務要謹慎「拆彈」，避免擦槍走火。她呼籲中央政府應該授權金馬地區地方政府，就漁權海域等經濟上議題與大陸直接談，畢竟金馬地區離大陸距離近、互動多，時常有事務性溝通，比較不會有誤解，可「求同存異、避免誤會」。

民眾黨立委林國成表示，「既然土地有分，海域怎麼會沒有分？」台灣從戒嚴到現在還是有所謂的限制水域，國台辦這樣的說法有點霸道感覺，兩岸問題應該好好談，沒必要為了這些事情吵到臉紅脖子粗。

金門縣漁會理事長陳水義說，現在能做的就是盡到漁民團體責任，持續向漁民們宣導在「非常時期」碰到大陸船舶要保持距離，出海要自己小心，不要越界了，避免激化對立。

專家提醒，最近民進黨立委發言愈趨激烈，是否會導致政治效應升溫是無法預測的情況。據悉，台方海巡署及國安單位第一時間討論相關應處，仍以低調克制、維護主權立場為原則，希望針對陸籍漁民人道撫慰、家屬接待都能順利進行。

是否針對此事舉行國安高層會議？總統府發言人林聿禪表示，對於近日台海情勢，主責機關及國安團隊皆有即時且全程掌握，並皆即時向總統報告、掌握情勢，請民眾放心。

據悉，14日發生兩名陸籍漁民落海死亡，台方海巡署立刻成立緊急應變中心，國安高層也第一時間掌握訊息，台方更透過管道通知對岸，讓對岸第一時間掌握資訊。

對於大陸再加碼稱廈金海域不存在「禁止、限制水域」，且將在廈金水域常態性巡查，台方評估，陸方以國台辦發言人名義發言，尚未超出可預期範圍，台方也以海委會及陸委會發聲，雙方在檯面上還算合理過招。

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