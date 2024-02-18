組團赴陸損害國家利益？ 旅行業怒：為政治硬擠法源

去年大陸旅遊業者有70人來台參展「2023台北國際夏季旅展」，對於兩岸觀光恢復常軌抱持高度期待，沒想到迄今仍原地踏步。（本報資料照片）

對於藍委質疑禁團令於法無據，觀光 署則表示是按照發展觀光條例跟旅行業管理規則的規定，旅行公會不滿反批，用這兩項條文來當法源依據相當淡薄牽強，跟禁團令完全扯不上關係，明顯就是倒果為因的政治因素，為了合理化而硬擠出的法源，只會讓業者更加群情激憤。

觀光署指出，禁團令是依據「發展觀光條例」第53條第一項、「旅行業管理規則」第49條第19款辦理。為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，惟考量情勢變更等因素，經跨部會協商後，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及台灣國安，衡量組團赴陸的經營行為已有「損害國家利益」，本於對旅行業經營行為負有管理監督之責，請旅行社暫停組團赴陸旅遊。

觀光署長周永暉表示，按照發展觀光條例跟旅行業管理規則的規定，原則上沒有問題，台灣也希望陸方有更善意回應，恢復兩岸交流的政策沒有變。

觀光署的說法，令業者更加不滿。中華民國 旅行商業同業公會全聯會研究發展委員會召集人高洺塗怒批，這是為了合理化而硬擠出的法源，他表示，現在不是戒嚴時期，觀光署用不合理的監督影響業者生存空間，更凸顯現任首長只是政治任命，根本不懂觀光。

不具名旅行業者也表示「不能接受」，認為沒有法源依據的政策就是損害工作權，且政府宣布前沒有事先與業者溝通，程序不正義，不懂為何「在外面跟別人吵架，要回來打自己小孩」？

該業者更直言，今天是旅行業，明天就是農產品，民進黨 政府勝選後就沒有包袱、為所欲為，再把交通部跟觀光署推出來當砲灰，已被看破手腳。