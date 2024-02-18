新聞眼／蔡政府為反而反 觀光署成代罪羔羊

交通部原訂3月起解除「禁團令」，開放國人組團赴陸旅遊，春節前夕卻緊急喊停，被指為反而反；圖為松山機場旅客。（本報資料照片）

原訂3月起要鬆綁的旅行社組團赴陸旅遊的禁團令，政府一聲令下喊卡，旅遊業者措手不及，民眾跟團赴大陸旅遊的權利也被剝奪。交通部觀光 署的理由是基於陸方組團來台禁令未解、變更M503航路損及台灣國安；對於藍白立委質疑於法無據，又搬出「發展觀光條例」及「旅行業管理規則」來胡亂拼湊、為反而反，但說到底，觀光署也不過是蔡政府處理兩岸關係無能下的代罪羔羊。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲向觀光署索取禁團令公文，但觀光署回文國會立委態度可議，竟拿幾波官網公告及近四年前配合疫情指揮中心防疫 措施的公函來充數，卻拿不出延長禁團令的法源依據，對於立委和業者一再追問的法源依據隻字未提，觀光署的心虛已展露無遺。

面對藍白黨鞭17日當面關切，為民發聲，行政院長陳建仁拜會立法院時更是狀況外，只說要進一步了解，未來施政報告會說明，不知是裝傻，還是虛應敷衍？觀光署隨後爰引「發展觀光條例」和「旅行業管理規則」，宣稱禁團令於法有據。然而，條例中對於「損害國家利益」的行為，是否擴及台灣旅行社組團赴陸，有無逾越法律授權範圍，並無明定。

交通部長王國材先前在立法院備詢時一度鬆口規畫3月起解禁赴陸旅遊團，觀光署長周永暉甚至直接透露3月1日開放，事後卻180度大轉彎，接著就傳出府院高層對周永暉未經陸委會同意逕自拍板十分震怒，在五二○人事布局考量下才暫未撤換的消息，民進黨 政府選前大開支票、選後拉人背鍋的模式斧鑿斑斑，即使觀光署搬出所謂法源依據，仍難自圓其說。

兩岸情勢緊張已是民進黨執政七年多以來難解的困境，對岸已讀不回，如今更因海巡追緝大陸漁船釀成二死的事件，更引發對岸強烈不滿。

而蔡政府只剩喊話，無力處理，籌碼用盡，索性斷掉兩岸觀光交流，無限上綱成國安考量，拿著損害國安的大帽子，來堵住業者的嘴，再把責任全推到陸方。

但講了再多國安的理由，最後觀光署拿出的卻是防疫期間的行政指導文件，蔡政府無異自打嘴巴。