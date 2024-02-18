赴陸觀光禁團挨批白委：不能像北京 上面說了算

交通部原訂3月起解除「禁團令」，開放國人組團赴陸旅遊，春節前夕卻緊急喊停；圖為松山機場旅客。（本報資料照片）

民進黨政府開放台灣團客赴陸觀光 喊卡，引發爭議。行政院長陳建仁昨天拜會立法院，國民黨 團、民眾黨團同聲質疑禁團令於法無據；國民黨團總召傅崐萁表示，行政院選前選後態度反覆；民眾黨團總召黃國昌呼籲政府，不能像北京當局一樣，凡事上面說了算。陳揆允諾，會盡速了解狀況，於施政報告時說明觀光開放議題。

交通部觀光署原規畫3月起開放台灣旅行業可組團招攬赴大陸旅遊，卻在春節前夕突然急轉彎，宣布赴陸「禁團令」，自6月1日起禁止出團到大陸。旅行業者紛感錯愕，質疑禁團令有何法律基礎？

傅崐萁昨質疑，行政院在選前宣布要正式開放團客赴大陸旅遊，現在卻突然禁止，陳建仁選前選後態度不一，撕毀選前承諾，製造兩岸緊張。

國民黨立委翁曉玲昨指出，她詢問交通部觀光署，結果觀光署回覆了兩份文件，一份是觀光局（去年升格觀光署）在2020年1月24日發布的「為有效落實疫情 防堵，自即日起『請』旅行業暫停組團赴陸旅遊並公布參團旅客解約退費處理原則」等內容的網頁公告。另一份則是觀光局2020年3月18日發布的「為配合防疫措施，自3月19日至4月30日止旅行業者『應請』暫停組團赴國外旅遊」等內容的公函。

她質疑中央疫情指揮中心去年5月已解編，所有限制措施在法律上理應立即解除，觀光署卻拿早已失效的通知，且用語都是「請」，顯示並無強制力。

翁曉玲批評，觀光署明知不可為卻為，甘願淪為國安單位的打手，自甘墮落，令人不齒。奉勸相關機關，有擔當點，知錯能改，別刁難旅遊業者。

黃國昌也當面向陳建仁表示，他發文詢問，交通部卻回覆一堆新聞稿，看半天都沒看到法源基礎；若是防疫考量，也很奇怪，疫情指揮中心去年就解散，禁團令基礎到底為何？政府採行很多措施對人民權益造成衝擊，禁止組團赴陸旅遊，對旅遊業者跟民眾衝擊很大，可理解行政院考量國家安全、兩岸對等因素，但做事還是要走民主程序。

黃國昌強調，台灣是民主自由法治的國家，人權保障很重要，盼陳建仁向交通部和陸委會轉達，具體說明法源依據為何？不能像北京當局一樣，凡事上面說了算。

針對「禁團令」的爭議，觀光署指出，是依「發展觀光條例」與「旅行業管理規則」，原則上沒有問題，另還涉及到安全管理，包括M503航路等，在旅遊安全上有疑慮，也希望陸方有更善意回應。