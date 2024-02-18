新聞評論／5月卸任祭6月禁團令 蔡政府撈過界

蔡政府在春節連假前夕驟然下達6月禁止出團赴陸的觀光禁令，搞得旅遊業者暴跳如雷，揚言將在五二○賴清德就職當天上街抗議。（本報資料照片）

上月大選誕生新總統後，蔡政府理應進入「看守」狀態，等待「賴政府」5月正式接手。未料，蔡政府卻在春節連假前夕驟然下達6月禁止出團赴陸的觀光 禁令，搞得旅遊業者暴跳如雷，揚言將在五二○賴清德 就職當天上街抗議。赴陸團去年底宣布解禁，但3月才要正式開放；現在還未上路，馬上又宣布限時關閉大門。蔡政府此舉，除玩弄民眾和旅行業者，也在給賴政府增添障礙。

6月「禁團令」表面上是由觀光署宣布，實際上觀察其發布時機和理由，指控對岸迄未就陸客團來台作出安排，又片面宣布改變M503航路運行方式云云；不難想見，此事是國安高層決策交由觀光部門照本宣科。惡劣的是，蔡政府故意挑在國人過節前夕無暇因應之際宣布，殺得大家措手不及。尤其可議的是，蔡政府五二○即將卸任交出執政權，卻在看守時期下達6月實施的禁團令，交由新總統賴清德執行，這未免太離譜。從責任政治的角度，這如何說得過去？

蔡政府這種「時空跳躍」的賣空決策，可謂史上罕見。去年11月，因各界要求解除赴陸觀光禁令的聲浪很大，考量大選在即，蔡政府為討好民意同意解禁，卻把開放時間機巧地設定為今年3月。當時觀光業者即擔心，萬一民進黨大選失利，蔡政府極可能收回成命禁止出團。業者的憂慮果然不是杞人憂天，賴清德雖當選總統，但民進黨在國會失利，蔡英文隨便找了一兩個藉口，便祭出了6月禁團令。有業者直批，先前宣布3月開放，根本就是在「騙選票」！

台灣有近4000家旅行社，幾乎每一家多少都有赴陸行程。近兩三個月來，旅行業者全力招攬赴陸觀光團，6月團已經收客七、八成；但連3月1日的首發團都還沒出發，政府立即砰一聲又把門關上，業者怎能不火大！任何企業經營，最重要的是要有穩定的環境，才能作長期規劃，以力求發展。過去四年，觀光業者受困於疫情 ，解封後又受阻於兩岸政治；如今政府姍姍來遲的開放，卻是說關就關，喊停就停。這樣的政府，連給業者一個安定的經營環境都不肯，連給民眾一點自由的旅遊空間都要剝奪。只能說，民眾在大選中教訓執政黨的訊息還不夠強烈，蔡政府因此覺得毫不在乎。

疫情解封後，各國都在全力衝刺拚觀光產業。以中國大陸為例，去年底宣布放寬法、德、義、荷、西、馬等六國觀光探親及商務的15日免簽，目的就是在救觀光。南韓為了爭取陸客前往，則特別取消簽證費用。新加坡則和北京簽訂協定，雙方國民可以持護照免簽證入境對方國家。泰國則更進一步，將原本對陸客的五個月臨時免簽，延長為永遠的相互免簽，使得陸客赴泰人數春節暴增三倍多。觀光是綠色產業，帶動的經濟效果遍及旅遊、運輸、文化、飲食乃至小吃產業，最能澤及百姓。但蔡政府執政，卻毫無雨露均霑、照顧升斗小民的思維，更粗暴掐掉觀光業出團赴陸的希望。

從任何角度看，五二○將要卸任的蔡政府，卻對觀光業者下達6月不許出團赴陸的禁令，完全是撈過界的作法。此舉，不僅是在給台灣旅遊業者製造難題，也是在為賴清德的新政府增添民怨，更是在架高兩岸仇恨的藩籬。如此一來，賴清德一上任，立刻就要面對觀光業者的抗議和民眾無法出團的怒火，也讓他原不擅長的兩岸關係愈發雪上加霜。蔡政府這項禁團令充滿無效的對抗姿態，不求解決問題，卻將後果轉嫁給接班者和國民承受，何其自私！