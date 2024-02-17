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蔡英文：盼在對等尊嚴前提下 恢復兩岸交流

記者陳政錄／台北17日電
蔡英文總統16日上午到圓山飯店出席「2024大陸台商春節活動」，致詞時表示，在對等尊嚴的前提下，台灣從未停下腳步、持續尋求兩岸對話的可能。（記者林伯東／攝影）
蔡英文總統16日上午到圓山飯店出席「2024大陸台商春節活動」，致詞時表示，在對等尊嚴的前提下，台灣從未停下腳步、持續尋求兩岸對話的可能。（記者林伯東／攝影）

蔡英文總統昨天出席海基會「2024大陸台商春節活動」，她就兩岸關係表示，在對等尊嚴前提下，我們從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流。

「大陸台商春節活動」是台商每年與政府溝通的重要管道，曾因疫情停辦三年，去年成功復辦，這是蔡總統最後一次出席，她說，維護區域跟台海穩定的現狀，不僅是當前國際共識也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待。

蔡英文說，台商是台灣走向世界及維持兩岸和平重要的夥伴，更是經濟發展不可或缺的力量，新的一年要繼續拜託大家一起打拚。此外，她邀請大陸台商回台尋找發展契機。

陸委會主委邱太三表示，總統當選人賴清德一再強調，會延續過去蔡英文「維持現狀」基本路線，希望兩岸未來能共同負起亞太和平、台海安全穩定責任，雙方也能在和平對等、平等對話的基礎上，以談判代替對抗。呼籲北京當局以開放、理性的態度看待選後兩岸新局，不要預設前提，與台灣早日恢復溝通對話。

海基會董事長李大維說，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係，盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。

經濟部長王美花說，大陸去年取消兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分關稅減讓，政府希望兩岸維持現狀與維持發展，不挑釁，也不希望大陸用各種手段對台灣進行破壞。她說，希望台商會長幫忙轉達，「對兩岸好的話，不要破壞現狀」。

蔡英文 賴清德 疫情

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