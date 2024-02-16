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台漁船船長挺海巡強硬護漁 對陸、日別雙標

記者陳敬丰、邱瑞杰、王勇超、潘欣中／台北16日電
中國大陸漁船翻覆致兩死案，點燃大陸輿論對台灣的怒火。圖為金門海巡隊將船拖回料羅碼頭。（本報資料照片）
中國大陸漁船翻覆致兩死案，點燃大陸輿論對台灣的怒火。圖為金門海巡隊將船拖回料羅碼頭。（本報資料照片）

金門海巡隊查緝越界的大陸快艇因翻覆釀陸籍人士兩死，引發議論，由於台灣漁船也經常遭到日本驅趕，東港船長吳金茂說，希望台日重疊海域未協商的八重山以南海域，政府要比照台菲重疊海域護漁強度，真正做到「漁民在哪裡，海巡就到哪裡」，貫徹落實護漁權的決心與任務，希望政府要硬起來，對大陸和日本不要有雙重標準。

2020年3月間，台灣兩艘漁船分別在花東外海、台灣專屬經濟海域遭日本公務船驅趕，類似情況屢有所聞。

琉球區漁會前總幹事蔡寶興說，八重山群島以南海域為台日雙方經濟海域重疊，屬黑鮪魚洄游範圍，是台日漁民必爭之地，過去東港和小琉球有四、五十艘漁船前往作業，2013年簽訂台日漁業協議後，常被日本騷擾驅離，政府雖在台經濟海域畫設暫定執法線，但日方既不承認又不願協商，台灣漁民去了被趕，實在不講理。

蘇澳區漁會總幹事陳春生指出，目前政府根據協議畫定的「暫定執法線」在蘇澳外海20海里左右，漁民在執法線內作業都應受到國家保障，然而日本公務船有時不一定承認台方畫設的暫定執法線，會以「漁船已進入200海里內經濟海域」為由，干擾暫定執法線內的台灣漁船。

陳春生表示，政府應加強力度，向日方強調「暫定執法線」的有效性，盼政府展現更強力作為確保漁民權益。

台灣和日本經濟海域重疊，雙方後來訂定漁業協議，保障各自漁民權益，但基隆先後有數艘漁船在海上作業時，被日本海上保安廳巡邏艇指控越界，押回日本港口裁罰。

漁民也說，海上保安廳巡邏艇靠近漁船後，會請漁船船長上巡邏艇，出示記錄漁船越界，違反台日漁業協定的影片等證據，告知可通知船東、家人，再把人船帶回日本的港口，船主自認理虧，只能繳清數百萬台幣罰款贖回漁船。

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