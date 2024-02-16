我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

觀察站／兩岸關係翻船 賴清德上任前大考驗

記者 林政忠、蔡家蓁
一艘大陸漁船翻覆意外演變成兩岸政治事件，國安團隊若無法即時滅火，無疑是民進黨總統當選人賴清德520上任前的最大考驗。（本報資料照片）
一艘大陸漁船翻覆意外演變成兩岸政治事件，國安團隊若無法即時滅火，無疑是民進黨總統當選人賴清德520上任前的最大考驗。（本報資料照片）

大年初五國運籤才剛預告「龍虎相爭，黃金變成鐵」，沒想到一語成讖。一艘大陸漁船翻覆意外已演變成兩岸政治事件，兩岸緊繃關係猶如箭在弦上、一觸即發，國安團隊若無法即時滅火，無疑是民進黨總統當選人賴清德520上任前的最大考驗。

金門漁權牽動敏感的兩岸關係，雙方過招一來一往可能變成龍虎相鬥。春節前，民進黨政府突襲式宣布停招赴陸旅行團，理由是中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，禁赴陸旅行團動作被部分對岸網友視為挑釁舉動。

大陸漁船翻覆意外再度讓兩岸鷹派網友理智線斷線，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日說，對春節期間發生這樣嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件，向台方表達強烈譴責。台陸委會主委邱太三15日表示，「整個球是在對岸」，問題是，台灣若頻頻做球，難保對岸不會殺球。

兩岸關係若穩定，就算有點枝枝節節，也會有一定的處理默契，不至於擦槍走火；但兩岸若缺乏互信，甚至充滿敵意，任何一點小摩擦都可能被無限放大，加上兩邊網友敲鑼打鼓、喊打喊殺，一不謹慎就拳腳相向。美中台原本是穩定平衡的大三角關係，但美國正忙於總統大選，自顧不暇，北京、台北官方管道失聯，兩岸若爆發衝突，美中台將陷入失衡的危險狀態。

賴清德520上任前，北京已不斷對「台獨金孫」下馬威。1月15日諾魯閃電斷交，台灣僅剩12個邦交國，其他友邦也岌岌可危；蔡政府近八年斷交十國，瓜地馬拉也考慮和中國大陸發展正式經貿關係，從斷訊、斷交、斷遊，台灣若不想如同索馬利蘭一樣成為國際孤兒，賴清德必須化危機為轉機，不能流於意氣之爭。

兩岸雖偶有釋出善意，卻抵不過彼此敵意。不只斷交危機，M503航路改變、ECFA走向「清零」、農漁產品赴陸受阻、大陸刻意降低層級出席台北燈節等事件；蔡總統執政末期，兩岸關係早已無法「維持現狀」，如果鬥雞上身，只是把爛攤子留給賴清德。

賴清德 民進黨 邦交

上一則

「飯店訂好訂滿」 帛琉總統信件曝陸利誘對台斷交

下一則

台漁船船長挺海巡強硬護漁 對陸、日別雙標

延伸閱讀

罕病律師陳俊翰去世 王志安：歉意再也無法抵達

罕病律師陳俊翰去世 王志安：歉意再也無法抵達
海基會李大維：兩岸不該是「你死我活」的爭鬥

海基會李大維：兩岸不該是「你死我活」的爭鬥
台罕病律師陳俊翰逝世 賴清德哀痛：你是天使走過人間

台罕病律師陳俊翰逝世 賴清德哀痛：你是天使走過人間
賴清德情人節秘訪屏東超級賴粉 92歲老婆婆摸到總統耳垂

賴清德情人節秘訪屏東超級賴粉 92歲老婆婆摸到總統耳垂

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機