觀察站／兩岸關係翻船 賴清德上任前大考驗

一艘大陸漁船翻覆意外演變成兩岸政治事件，國安團隊若無法即時滅火，無疑是民進黨總統當選人賴清德520上任前的最大考驗。（本報資料照片）

大年初五國運籤才剛預告「龍虎相爭，黃金變成鐵」，沒想到一語成讖。一艘大陸漁船翻覆意外已演變成兩岸政治事件，兩岸緊繃關係猶如箭在弦上、一觸即發，國安團隊若無法即時滅火，無疑是民進黨 總統當選人賴清德 520上任前的最大考驗。

金門漁權牽動敏感的兩岸關係，雙方過招一來一往可能變成龍虎相鬥。春節前，民進黨政府突襲式宣布停招赴陸旅行團，理由是中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，禁赴陸旅行團動作被部分對岸網友視為挑釁舉動。

大陸漁船翻覆意外再度讓兩岸鷹派網友理智線斷線，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日說，對春節期間發生這樣嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件，向台方表達強烈譴責。台陸委會主委邱太三15日表示，「整個球是在對岸」，問題是，台灣若頻頻做球，難保對岸不會殺球。

兩岸關係若穩定，就算有點枝枝節節，也會有一定的處理默契，不至於擦槍走火；但兩岸若缺乏互信，甚至充滿敵意，任何一點小摩擦都可能被無限放大，加上兩邊網友敲鑼打鼓、喊打喊殺，一不謹慎就拳腳相向。美中台原本是穩定平衡的大三角關係，但美國正忙於總統大選，自顧不暇，北京、台北官方管道失聯，兩岸若爆發衝突，美中台將陷入失衡的危險狀態。

賴清德520上任前，北京已不斷對「台獨金孫」下馬威。1月15日諾魯閃電斷交，台灣僅剩12個邦交 國，其他友邦也岌岌可危；蔡政府近八年斷交十國，瓜地馬拉也考慮和中國大陸發展正式經貿關係，從斷訊、斷交、斷遊，台灣若不想如同索馬利蘭一樣成為國際孤兒，賴清德必須化危機為轉機，不能流於意氣之爭。

兩岸雖偶有釋出善意，卻抵不過彼此敵意。不只斷交危機，M503航路改變、ECFA走向「清零」、農漁產品赴陸受阻、大陸刻意降低層級出席台北燈節等事件；蔡總統執政末期，兩岸關係早已無法「維持現狀」，如果鬥雞上身，只是把爛攤子留給賴清德。