我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

陸船翻覆衝擊 禁、限制水域線金門憂陸不認

記者蔡家蓁、陳政錄／台北16日電
第九海巡隊15日將翻覆的大陸快艇拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組抵達金門，釐清事發經過。（記者蔡家蓁／攝影）
第九海巡隊15日將翻覆的大陸快艇拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組抵達金門，釐清事發經過。（記者蔡家蓁／攝影）

一艘陸籍快艇前天在金門海域因躲避台灣海巡隊查緝翻覆釀二死，事件延燒成兩岸政治事件，地方擔心大陸翻臉不承認金廈間的「禁、限制水域線」，恐埋下日後更多衝突的導火線。金門縣政府秘書長謝世傑昨拜會金門縣漁會理事長陳水義，提醒漁民互相節制、低調行事，避免「擦槍走火」。

針對這起事件，陸委會昨天也首度發聲表示，支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益，並稱對於發生不幸事件，台方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。

陸船越界 台嚴守禁止水域線 製表／都會地方中心
陸船越界 台嚴守禁止水域線 製表／都會地方中心

金門政壇人士指出，金廈之間有一條「隱形的線」，跟台海中線一樣，是台海間的默契之線，兩岸官方一向很有默契地遵守，大陸的科研船、海事公務船甚至軍艦都不會輕易跨越，此一事件衝擊互信，地方憂心會有報復性行為，金門縣政府正密切關注。

金門區漁會昨發布宣導資訊提醒漁民，內容提到「海巡署驅離越界捕撈的大陸漁船，過程造成二人溺斃，為避免政治影響民生，提醒漁民海上作業時，不要違規越界，以保障自身安全」。

對這項宣導，不少漁民與釣友表認同。有釣友說，兩岸因漁船事件緊張情勢升溫，誰也料不到大陸海警與漁民會不會有報復手段，「最近還是乖一點，千萬別越界，以免不小心踢到鐵板」。

兩岸知情人士指出，大陸國台辦前晚發出強烈譴責，源自於民進黨政府日前突襲式宣布停招陸客團，漁船事件再度讓大陸民眾群情激憤，牽動兩岸敏感神經。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮近日發言頻提及「民進黨當局」，外界解讀是劍指民進黨總統當選人賴清德

知情人士說，如今兩岸缺乏互信，以往類似事情可透過管道溝通，通常能「大事化小、小事化無」，現在兩岸失聯，讓已經結冰的兩岸關係雪上加霜。

兩岸漁民對此事議論紛紛，金門不少漁民力挺海巡隊執法，關姓漁民說，大陸漁民近年常「侵門踏戶」越界捕魚，如入無人之境，海巡執法作為是「剛好而已」；大陸網路也持續發酵，昨天登上微博要聞熱搜榜首，有網友留言要求大陸官方拿出實際行動，有人激動喊「血債血還」。

相形之下，金門政壇人士顯得低調，希望讓事件「降溫」。金門縣長陳福海透過幕僚表示遺憾，縣府後續將提供人道關懷與行政協處，也強調執法單位還在釐清案情，不便多表示意見。國民黨立委陳玉珍說，雙方要更有智慧處理問題、減少憾事，不樂見此事影響兩岸關係。

至於兩岸有無針對此事溝通，陸委會主委邱太三昨表示，和對岸都有保持一定程度的聯繫，也及時讓對方知道相關的情形，他們一定會有關切，希望能提供調查結果，有結果一定通知各方。

民進黨 快艇 賴清德

上一則

新聞評論／拜登也上抖音 民進黨能否突破意識形態加入

下一則

台網紅「晚安小雞」判刑2年 柬埔寨法院曝還擬拍強姦、摘器官影片

延伸閱讀

大選倒數 兩岸關係不佳 陸港觀選團恐掛零

大選倒數 兩岸關係不佳 陸港觀選團恐掛零
中國船越界拒檢翻覆釀2死 陸委會籲對岸約束民眾行為

中國船越界拒檢翻覆釀2死 陸委會籲對岸約束民眾行為
中國快艇翻覆 學者：慎防北京據此支援海峽法律戰

中國快艇翻覆 學者：慎防北京據此支援海峽法律戰
中國快艇逃避金門海巡追緝翻覆 2死

中國快艇逃避金門海巡追緝翻覆 2死

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機