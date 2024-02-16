陸船翻覆衝擊 禁、限制水域線金門憂陸不認

第九海巡隊15日將翻覆的大陸快艇拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組抵達金門，釐清事發經過。（記者蔡家蓁／攝影）

一艘陸籍快艇 前天在金門海域因躲避台灣海巡隊查緝翻覆釀二死，事件延燒成兩岸政治事件，地方擔心大陸翻臉不承認金廈間的「禁、限制水域線」，恐埋下日後更多衝突的導火線。金門縣政府秘書長謝世傑昨拜會金門縣漁會理事長陳水義，提醒漁民互相節制、低調行事，避免「擦槍走火」。

針對這起事件，陸委會昨天也首度發聲表示，支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益，並稱對於發生不幸事件，台方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。

陸船越界 台嚴守禁止水域線 製表／都會地方中心

金門政壇人士指出，金廈之間有一條「隱形的線」，跟台海中線一樣，是台海間的默契之線，兩岸官方一向很有默契地遵守，大陸的科研船、海事公務船甚至軍艦都不會輕易跨越，此一事件衝擊互信，地方憂心會有報復性行為，金門縣政府正密切關注。

金門區漁會昨發布宣導資訊提醒漁民，內容提到「海巡署驅離越界捕撈的大陸漁船，過程造成二人溺斃，為避免政治影響民生，提醒漁民海上作業時，不要違規越界，以保障自身安全」。

對這項宣導，不少漁民與釣友表認同。有釣友說，兩岸因漁船事件緊張情勢升溫，誰也料不到大陸海警與漁民會不會有報復手段，「最近還是乖一點，千萬別越界，以免不小心踢到鐵板」。

兩岸知情人士指出，大陸國台辦前晚發出強烈譴責，源自於民進黨 政府日前突襲式宣布停招陸客團，漁船事件再度讓大陸民眾群情激憤，牽動兩岸敏感神經。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮近日發言頻提及「民進黨當局」，外界解讀是劍指民進黨總統當選人賴清德 。

知情人士說，如今兩岸缺乏互信，以往類似事情可透過管道溝通，通常能「大事化小、小事化無」，現在兩岸失聯，讓已經結冰的兩岸關係雪上加霜。

兩岸漁民對此事議論紛紛，金門不少漁民力挺海巡隊執法，關姓漁民說，大陸漁民近年常「侵門踏戶」越界捕魚，如入無人之境，海巡執法作為是「剛好而已」；大陸網路也持續發酵，昨天登上微博要聞熱搜榜首，有網友留言要求大陸官方拿出實際行動，有人激動喊「血債血還」。

相形之下，金門政壇人士顯得低調，希望讓事件「降溫」。金門縣長陳福海透過幕僚表示遺憾，縣府後續將提供人道關懷與行政協處，也強調執法單位還在釐清案情，不便多表示意見。國民黨立委陳玉珍說，雙方要更有智慧處理問題、減少憾事，不樂見此事影響兩岸關係。

至於兩岸有無針對此事溝通，陸委會主委邱太三昨表示，和對岸都有保持一定程度的聯繫，也及時讓對方知道相關的情形，他們一定會有關切，希望能提供調查結果，有結果一定通知各方。