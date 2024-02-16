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「飯店訂好訂滿」 帛琉總統信件曝陸利誘對台斷交

記者陳熙文、國際中心／台北16日電
帛琉總統惠恕仁近日致函美國聯邦參議員，提及中國開出訂滿帛琉飯店房間等利誘條件，盼換取帛琉放棄與台灣的邦交。（本報資料照片）
帛琉總統惠恕仁近日致函美國聯邦參議員，提及中國開出訂滿帛琉飯店房間等利誘條件，盼換取帛琉放棄與台灣的邦交。（本報資料照片）

帛琉總統惠恕仁近日致函美國聯邦參議員，曝光的信件提及中國開出訂滿帛琉飯店房間等利誘條件，盼換取帛琉放棄與台灣的邦交

美國智庫「保衛民主基金會」研究員帕斯卡爾15日於X平台發文稱，惠恕仁致函不具名美國聯邦參議員，希望美方通過與帛琉簽訂的自由加盟協約（COFA）援助款。

帕斯卡爾表示，這封2月9日寄出的信件，描述中國向帛琉提議斷絕跟美國和台灣的邦交，其中包括「中國已經提出要在我們以旅遊業為基礎的民間部門訂滿每一個飯店房間，如果蓋愈多，就會訂更多」。信中還寫道：「我們的島嶼，使美國能對夏威夷和亞洲之間的海域及空域進行戰略控制，其中包括中國覬覦的航道，可有效把美國基於軍事目標的邊界延伸至亞洲。」

惠恕仁說，美若不通過COFA援款，就正中中國下懷，讓部分親中的帛琉人士得逞，接受中國看似有吸引力的經濟倡議，代價就是轉變聯盟陣營，且從犧牲台灣開始。

信中表示，中國已提議要將帛琉觀光飯店「訂好訂滿」，並提議每年以2000萬美元價格，營運當地占地兩英畝的「客服中心」。

台灣涉外人士指出，信件內容屬實，並指帛琉對於自由加盟協約的相關經費遲遲未能在美國國會通過感到焦慮。

不過，路透社日前引述索羅門星報報導指出，索國在野陣營要角、隸屬聯合黨的國會議員小肯尼羅瑞說，希望重新審視與北京的安全協議，並尋求重新和台灣建交；他拋出「雙重承認」的想法。外交部發言人劉永健表示，台灣一向以開放的態度，誠心與各國往來；任何有助提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，外交部都認真看待。他也表示，台灣與他國發展關係，不會預設前提。

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