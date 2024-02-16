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新聞評論／拜登也上抖音 民進黨能否突破意識形態加入

聯合報社論
民進黨曾指控，抖音「都是支持柯文哲的聲音」，是中共的認知作戰。（本報資料照片）
民進黨曾指控，抖音「都是支持柯文哲的聲音」，是中共的認知作戰。（本報資料照片）

美國11月將舉行總統大選，爭取連任的拜登總統競選團隊近日開設「抖音」帳號，旋即連發四條短視頻。美國政府曾發起抵制抖音，認為它是「國安隱患」，拜登的做法顯然打臉自己。但這也印證，以意識形態出發的社群網路政策，已難以為繼。當拜登都靠攏抖音，曾研議禁抖音的民進黨，要不要跟進？

拜登競選團隊宣稱，將對其抖音帳號採取「高度安全的預防措施」，不會牽扯抖音正面臨的資安審查問題；但無論如何辯解，都無法釐清美國政府處理抖音問題的雙標。很明顯地，正面臨川普挑戰威脅的拜登，就是看準抖音平台普及化、年輕化的趨勢，企圖藉此攻城掠地。諷刺的是，就在拜登在抖音亮相前，美國參議院才舉行聽證會探討兒童在網路上面臨的危機，並聚焦在其執行長周受資的國籍，顯然擔心的是國安疑慮。周受資是新加坡籍，硬被問到是不是中國共產黨員，也映照參議員之常識不足。

在中國大陸創立、興起的抖音，近幾年席捲全球，成為年輕族群最常用網路社群平台之一。但國際間對其批評不斷，認為它助長了色情、暴力和網路霸凌風氣；以美國為首的西方世界更質疑，中國利用抖音蒐集網路資訊進行「認知作戰」，並將批評上升至國安層級。川普政府一度下達抖音禁令，抖音國際版業務則被迫出售給美國甲骨文公司。拜登政府後來解除這一禁令，但仍下令美國政府機構必須移除抖音裝置，不少西方國家也跟進，視抖音如洪水猛獸。

操作「抗中保台」最力的民進黨，對於這波「反抖音」風潮自然不落人後，兩年前數位發展部就宣布禁止公部門的資通設備使用抖音，綠營建議「禁止抖音」的聲音更是不絕於耳。在抖音流行的影片，往往被綠營視為弱智、低俗的產物。

民進黨前年九合一選舉大敗，今年大選又丟失完全執政，黨內不斷歸咎抖音的大量假訊息攻擊。民進黨甚至指控，抖音「都是支持柯文哲的聲音」，是中共的認知作戰作祟。至於應該加入抖音正面迎戰，或繼續把頭埋在沙堆裡鄙棄抖音，綠營迄今莫衷一是。

可確定的是，民進黨年輕選票大量流失，除了執政問題，與社群網路的變化有必然關係。但究竟是年輕人被抖音「洗腦」，所以反民進黨；抑或是民進黨敵視抖音、將其使用者弱智化，導致年輕世代遠離民進黨，綠營恐須好好思考研究。畢竟，網路社群的世代落差，顯示民進黨與年輕族群已越走越遠；蔡政府濫用網軍攻擊、造謠，也是年輕選票大量流失的主因之一。

儘管蔡政府和西方國家都將抖音妖魔化，但對年輕族群而言，抖音短影音的通俗魅力，卻無可取代。美國就有1億7000萬個抖音帳號，有三分之二的青少年使用抖音；至於台灣，去年8月的調查顯示已有500多萬用戶，多半是年輕族群。很顯然，以「國安疑慮」來衡量禁不禁抖音恐行不通，應該思考的是世代文化差異。

對於社群網路平台的管理，民進黨始終未意識到（或者明知卻刻意忽略）的核心重點是：無論網路色情、暴力、歧視，或國安、資安等問題，都必須採取同一標準，而非意識形態化地針對特定平台加強管控，對其他平台則放任不管。例如，論網路假帳號及詐騙案，臉書是最大宗的來源，相關部會迄今拿不出解決辦法。而今，卻一味指控抖音是「認知作戰」，根本本末倒置，也難怪網路平台管理一團混亂。若無法意識到自己的盲點，賴政府上台，問題只會愈發嚴重。

抖音 民進黨 拜登

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