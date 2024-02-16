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台積被迫晶片外交 台灣缺工缺才困境加劇

記者 鍾張涵
台積電24日將舉行日本熊本廠開幕典禮，並規畫年底再興建熊本二廠。（路透）
台積電24日將舉行日本熊本廠開幕典禮，並規畫年底再興建熊本二廠。（路透）

護國神山台積電昨（15）日盤中最高漲至709元(台幣，下同)，創歷史新高，終場收在697元，漲幅高達7.89%，刷新近年單日最大漲點、單日最大漲幅兩項紀錄，市值飆升至18.09兆元。

但台積的大漲與美股四大指數前一日收高息息相關，AI繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）一路高歌猛進，繼超車亞馬遜後再擠下搜索巨擘Google母公司字母（Alphabet），登全美市值第三大企業；台積電ADR也因此在前一日就熱烈收紅。

美股AI相關公司持續帶動美股回暖，AI台灣供應鏈如台積電，廣達、華碩、技嘉、緯創、緯穎等，昨日凱歌高唱，但台積的漲勢與AI半導體供應鏈表現，象徵台股市值、GDP、稅收，將持續朝電子科技產業和AI供應鏈傾斜，不只台美股市連動更緊、未來台積海外設廠進度緊鑼密鼓，台灣經濟前景和產業失衡問題待解，仍持續考驗台灣政府的產業發展政策。

台積24日將舉行日本熊本廠開幕典禮，規畫年底再建熊本二廠，最快三年後營運，合計兩座晶圓廠的投資總額超過200億美元。

日本被張忠謀視為「具有很強潛力與競爭優勢」的國家，正急起直追，爭取到台積擴大設廠並生產更先進製程晶片。但台積電對台灣的挹注，涵蓋GDP貢獻、產值、聘僱員工、薪資、出口、稅收多個層面，版圖移動、日美德廠量產進入倒計時，掀起台灣總經濟與產業發展蝴蝶效應。

以GDP觀之，台灣製造業附加價值2022年就已占GDP比重34.2%，半導體業占總體GDP約15%，其中台積電產值占GDP約7.3%近半，對台GDP貢獻遙遙領先。

以昨日市值觀之，台積占大盤比重高達28.85％，續居台股第一，牽動台股走勢最鉅。

稅務貢獻上，台積去年永續報告書顯示2022年在全球繳納所得稅達1015億元，其中91%繳給台灣，約占台灣營利事業所得稅實徵淨額8.1%，是全台繳納所得稅最多的公司。

但台積因地緣政治所迫「晶片外交」，對台灣這個人才缺乏、產業發展失衡已久的國家，衝擊深遠，當科技頂尖人才舉家遷移支援海外設廠、營運，也為台灣缺工缺才問題埋下未爆彈，日前多位赴美日工作的台積工程師就表達「藉機移民」、「為跳槽做凖備」、「要為下一代避險（指兩岸若發生戰爭）」等盤算。

這不只讓台灣缺工缺才困境加劇，台灣政府更得思考如何留住技術、留住人才，發展出能長遠維繫、多元均衡的台灣經濟政策和產業優勢。

台積電 AI 美股

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