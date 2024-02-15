NASA飛機在台灣南部繞行 外觀可見感測裝置

這架編號NASA817的DC-8-72型空氣品質監測機全程以低於5000呎高度在中南部上空飛行，從外觀可見飛機窗戶伸出多達十多種探測儀器的天線與感測器，可說是十分少見。（記者劉學聖／攝影）

美國太空 總署一架DC-8飛機，15日上午從由菲律賓克拉克機場起飛後，直飛到台灣南部繞行，分別在恆春機場、台南機場、嘉義水上機場放下機輪做「low appoch」的動作，在台灣南部繞行四圈後，在前往東部進行探測，目前已經往南韓 方向飛行，據了解這是環境部與國內外15跨部會、20學研單位及40多名教授學者，從2月1日起展開高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣汙染物三者相關性，以及於三度空間隨時間變化的國際聯合觀測，因其機型相當罕見也因此引起許多飛機迷追蹤關注拍攝。

影片來源：聯合新聞網

根據飛航追蹤軟體「Flightradar24」顯示，這架編號NASA 817的DC-8-72型空氣品質監測機15日上午從菲律賓克拉克空軍基地飛至台灣，全程以低於5000呎高度在中南部上空飛行，途中還四度在台南機場、嘉義機場進行「low appoch」放下機輪低空飛行，從外觀可見飛機窗戶伸出多達十多種探測儀器的天線與感測器，可說是十分少見。環境部表示，期許與NASA合作共享高解析空氣污染觀測資料，並偕同正在進行的高屏3D空品實驗密集觀測，綜合探討及解析南部地區空氣污染成因與3D分布變化，據此制訂更精進空污治理策略。

此外，美國太空總署NASA與台灣及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗，NASA兩架科研飛機15日由菲律賓飛往南韓航程中，在台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，可提供高解析精密資料。

影片來源：聯合新聞網