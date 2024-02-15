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美代表團頻訪台 學者:建抗中品牌拚聲望

記者陳熙文／台北15日電
金融時報報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格預計21日率團訪問台灣。(路透)
金融時報報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格預計21日率團訪問台灣。(路透)

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）預計21日率團訪台，成為台灣今年總統大選後第三批訪台的美國代表團。有學者認為，美國代表團頻訪台除了彰顯台美友好，也與美中競爭有關，美國政治人物紛紛想來台建立抗中品牌，也有助於提高他們的政治聲望。

美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦柏格在選後隔日率團訪台，美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉和共和黨眾議員迪馬里於1月24日訪台，蓋拉格是第三個訪團。淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，春節後至五二○賴清德就職總統典禮前後，預料陸續有重量級美國國會議員訪台，這代表著美國政治人物對台海安全的重視，也與美中競爭，和美方近幾年來國內出現對中國大陸的負面觀感有關。

他說，碰上美國大選年，拜登政府一方面想穩住台海情勢，另方面不希望美中關係走偏，但國會議員除了重視台灣，也希望表現出對中的強硬態度。

台大大陸研究中心特約研究員尹麗喬則認為，訪台未必對國內選情加分，但台海已然成為國際地緣政治中的熱點，大家無非希望建立在台海議題上的聲量和個人品牌；隨台灣總統大選落幕、國會新生態，美方也希望透過訪台建立人脈，了解各方在國防發展乃至於美國對台軍售立場，希望能更確切掌握台灣在國防議題上走向。

另外，諾魯共和國在台灣大選後突襲式斷交，美國議員警告接下來中方仍有手段，但尹麗喬認為，美國大選將近，中方不希望成為影響美國選舉的話題來源，應會有所分寸、有所克制。

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