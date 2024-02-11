蔣萬安喊話賴清德 兩岸和平人民心聲

大年初一，台北龍山寺等各個廟宇擠滿了祈福的民眾。(記者曾原信／攝影)

台北市長蔣萬安昨天對準總統賴清德 喊話，希望政府能夠了解人民心聲是要兩岸關係與區域和平穩定、希望安居樂業，這是國人的基本期待。

蔣、賴前後參拜龍山寺

昨天是大年初一，蔣萬安與賴清德昨天上午先後赴台北市龍山寺參拜，兩人均展現了強大的人氣。蔣萬安上午八時許抵達龍山寺參拜，賴清德稍晚也抵達龍山寺。賴清德致詞時表示，感謝神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災，更要感謝廣大的台灣父老鄉親支持，「讓我有機會高票當選中華民國 台灣第16任總統」。

賴清德表示，他會跟各界團結合作，讓國家更強盛，人民更富有；同時間也會照顧弱勢，讓社會更好、更安定、更和諧。

新春國內多家廟宇抽出國運籤，蔣萬安昨天被詢問到今年國運相關問題時，向賴清德喊話。蔣萬安說，兩岸愈緊張就愈需要溝通，希望賴清德能了解人民心聲、維持區域和平穩定。

年前台方宣布暫停組團赴大陸旅遊，被視為蔡政府回應大陸拉攏我邦交國、擴大M503航路等作為的反制，讓外界擔心選後兩岸情勢可能更趨緊張。

蔣萬安昨天說，人民的心聲是要兩岸關係與區域和平穩定，國人希望安居樂業，這是基本期待；政府要能夠聽到民眾心聲，好好照顧人民。

春節期間仍有不少國人必須堅守崗位，憲兵裝步二三九營官兵春節期間負責留守戰備。(記者胡經周／攝影)

柯看兩岸：人民有智慧

昨天民眾黨主席柯文哲針對國運籤預告兩岸可能會有衝突的說法，他表示，「反正還是這樣，一定關關難過關關過，台灣人民還是有智慧的，遇到困難會想辦法過去」。

侯：同心面對國際情勢

新北市長侯友宜 昨天到板橋慈惠宮等廟宇參拜，他表示面對艱鉅情勢，只要團結面對，台灣就能繁榮走下去。至於有關有宮廟國運籤示警「上半年辛苦」，他也強調對台灣有信心。侯友宜說，雖然當前國際情勢艱鉅，但相信只要團結，大家同心同力面對任何的挑戰，一年會比一年更好，台灣就能永續繁榮的走下去。