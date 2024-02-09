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赴陸旅行團併團？業者：逼迫往「地下團」執行

記者周彥妤／台北9日電
赴陸旅行團招攬急喊卡，不僅旅行業者抱怨措手不及，已預訂暑假赴陸旅行團的民眾恐怕也必須負擔取消的行政規費等。圖為松山機場旅客，與新聞無關。（記者余承翰／攝影）
赴陸旅行團招攬急喊卡，不僅旅行業者抱怨措手不及，已預訂暑假赴陸旅行團的民眾恐怕也必須負擔取消的行政規費等。圖為松山機場旅客，與新聞無關。（記者余承翰／攝影）

赴陸旅行團招攬急轉彎喊卡，交通部長王國材說，盼原訂6月後成團行程，業者能協助併團至3至5月出團。業者直言，併團不可行，形同間接逼迫業者往無法可管的「地下團」執行，若出問題衍生旅遊糾紛，恐怕更添麻煩。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，政策急轉彎，業者措手不及，得等到年後開工，各公會才能明確估算、彙整，掌握究竟目前有多少團受影響。因此，能否併團，也要等到開工後，一一協調才能得知。

李奇嶽也提到，能不能併團，一來是消費者要能接受，時間也要能配合，其次是機票、食宿、交通等安排，都要善後處理，一旦不好挪，消費者又盼如期舉行，形同間接逼迫業者往無法可管的「地下團」執行，假以親友團名義旅遊，一旦出問題，衍生的旅遊糾紛，恐怕更添麻煩。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁說，出團的月分、時間不一樣，要併團得商議旅客時間能否安排，尤其6月後逢暑假旅遊旺季，不少特殊旅遊路線因所需時間長，才會安排暑假登場，要併團談何容易，「併團不可行」。

蕭博仁批評，這項決策授意另有高層，幕後操縱的人不敢出面，讓交通部背黑鍋、觀光署當砲灰，把旅行社的商業行為當成政治手段，「比共產黨還共產黨」，還挑過年前一天宣布，業者連反應的時間都沒有。

共產黨 中華民國 觀光

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