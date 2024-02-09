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新聞眼／烽火延燒…賴政府只能準備拆彈

記者 丘采薇
交通部原訂3月1日解除赴陸旅遊「禁團令」，突然喊卡，業者譁然。示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）
交通部原訂3月1日解除赴陸旅遊「禁團令」，突然喊卡，業者譁然。示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

交通部原規畫3月1日起取消赴陸旅遊「禁團令」，但因陸方對台不友善，台方決定暫緩此項政策，也要求旅行業者即刻停止攬客。這項決定讓業者叫苦連天，但面對大選後陸方種種針對性的動作，蔡政府雖然已經進入看守期，卻也很難「逆來順受」，必須在維持國格與平衡兩岸交流之間掙扎。但如此決定，這把烽火勢必延燒至下一任賴清德政府，賴只能準備拆彈。

目前正值「政權交接期」，蔡政府的大動作引發多方聯想，尤其未來新總統也是民進黨籍，導致賴清德尚未上任，業者就急著要賴說清楚。但賴無法插手蔡政府關於國安及兩岸的決定，內閣在決策前，依慣例也不會請示副總統的意見，但賴上任將面對兩難，到底該延續蔡政府的政策，還是要讓政策再轉彎？

賴清德在參選總統過程中，並不避諱提到自己贊同開放陸客及陸生，但也強調主權要先守護住，然後在對等、尊嚴的前提之下交流。如今蔡政府不滿北京施壓，也跟著選擇鷹派作為，賴上任後面對立法院更強烈的監督，可能很難「蔡規賴隨」。

如今蔡政府突襲式地將部分觀光業者的生路切斷，業者不滿的情緒升到最高點，接手的賴政府勢必也得交接這顆燙手山芋。兩岸關係冰凍八年，融冰的挑戰將更艱巨。

賴清德 觀光 民進黨

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