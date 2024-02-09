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台赴陸團喊卡 業者指官逼民反 藍批賴清德最光速跳票

台灣新聞組／台北9日電
交通部無預警宣布停止招攬赴陸旅行團，國民黨8日與旅遊業者舉行記者會。中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝（右二）表示，政府失信，若缺乏合理解釋，5月20日不排除上街頭抗議。(記者曾吉松／攝影)
交通部無預警宣布停止招攬赴陸旅行團，國民黨8日與旅遊業者舉行記者會。中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝（右二）表示，政府失信，若缺乏合理解釋，5月20日不排除上街頭抗議。(記者曾吉松／攝影)

赴陸旅遊「禁團令」政策大轉彎，交通部要求即起停止招攬赴陸旅行團，中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝8日表示，政府失信，可預期的旅遊糾紛已引起眾怒，若缺乏合理解釋，5月20日不排除上街頭抗議。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，總統當選人賴清德應該表態要如何處理，否則就是官逼民反。

本報系聯合報報導，交通部長王國材表示，台灣已先釋善意，開放台灣團客赴陸，但陸方不為所動，先是諾魯與台斷交，後續陸方又片面宣布M503航路運行方式，動作不斷，徒見惡意。他說，台灣團客赴陸經跨部會討論，認為不宜持續進行，於是喊停；這項決策是6日、7日才正式拍板，本就預計要在春節前一天對外宣布。

國民黨8日與旅遊業者舉行記者會批評禁團令朝令夕改。吳雁輝指出，政府的宣布讓業者雞飛狗跳，4至6月是大陸旅遊的旺季，尤其6月已經收客七、八成，有些比較特殊的旅遊景點更是7、8月都已經收訂，這些糾紛如何善了？

吳雁輝質疑，禁團令的法律基礎必須釐清，先前因為疫情，但目前防疫特別條例已經廢止，發展觀光條例則是僅限於旅行社經營管理，若擴大到禁止旅行社組團去某些區域，可能已逾越法律；如果依據兩岸條例，該條例對於旅遊業組團赴陸並未限制，希望有關單位提供合理的解釋，如果沒有善意回應，業界不排除在五二○上街頭抗議。

台北市觀光協會理事長陳怡璇表示，交通部才剛說，不管大陸開不開放，3月1日歡迎大家組團到大陸旅遊，如今朝令夕改，根本是欺騙人民。

李奇嶽強調，是把消費者、業者綁在政治意識型態爭鬥，大家除對政府失去信心，更多已收的團可能變地下團，保險糾紛等風險提高，賴清德要進一步表態如何處理，否則就是官逼民反。

國民黨立委王鴻薇表示，賴清德創下一個月內最光速競選支票跳票紀錄，有懲罰到對岸嗎？反而是懲罰到旅行業者和消費者，政府理由是對岸片面宣布改變M503等航路運行方式，但對岸1月30日宣布航線改變，1月31日時交通部仍對業者說要解除禁團令。

賴清德 觀光 國民黨

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