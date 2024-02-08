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兩岸文教交流仍冷 去年第四季大陸來台僅有240人次

記者廖士鋒／台北8日電
陸委會最新統計顯示，去年第四季來台文教交流的大陸人民為240人次。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會最新統計顯示，去年第四季來台文教交流的大陸人民為240人次。（圖／聯合報系資料照片）

兩岸人員往來的復甦，是疫情後兩岸交流最受矚目的面向之一，不過最新統計顯示，去年第四季大陸人民來台從事文教交流的人數，入境數僅剩下240人次，比去年第三季的2073人次驟減近九成。

陸委會官網7日晚間公布了中國大陸人民來台從事文教交流統計，2023年第四季申請數為1402人次，但核准數為671人次，入境數只有240人次。

其中，研修生入境數最多，為174人次，再者是宗教教義講學，為34人次，而協助體育國家代表隊培訓有19人次入境，駐點採訪入境為12人次，學術科技研究僅有1人次。此外，教育講學、藝文傳習兩個項目，都有申請紀錄，但沒有核准與入境紀錄。

去年第四季相較於第三季，主要是研修生入境數驟降，這是因為開學季在第三季；而宗教教義研修也下滑，不過駐點採訪跟協助體育國家代表隊培訓則是略有上升。

疫情前的2019年第四季，大陸人民來台文教交流，仍有1021人次入境，其中學術科技交流入境人次達445人次、研修生376人次、宗教教義研修119人次、教育講學也有20人次、駐點採訪48人次、協助體育國家代表隊培訓13人次。

根據陸委會統計，2014年到2019年，每年大陸人民來台從事文教交流的核准數，最高為3萬5,008件，最低則為1萬7,827件。而2023年儘管已經恢復研修生入境修讀，但全年總核准數僅有3,444件，與疫情前差異仍大。

公開資料顯示，疫情後政府全面「暫緩」大陸人士入境，針對大陸人民來台文教交流的7個類別，目前僅有研修生的入境已經在2023年11月7日開放，其餘6個類別都仍要以專案許可程序申請，由大陸委員會、各目的事業主管機關、移民署進行個案審查。

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